Jurassic World Dominion clôt la trilogie, mais les dinosaures élargiront son univers à l’avenir

Jurassic World Dominion, le prochain film de la saga Jurassic Park qui clôturera l’actuelle trilogie Jurassic World, continuera d’étendre son univers au-delà du prochain film réalisé par Colin Trevorrow et mettant en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. C’est ce qu’a déclaré Frank Marshall, producteur exécutif des trois épisodes de Jurassic World, dans une récente interview avec le média Slashfilm, soulignant qu’il existe des plans pour d’autres productions, bien qu’il n’ait pas précisé lesquelles et dans quel format.

Un univers Jurassique en expansion

« Dominion va clore cette trilogie, mais nous n’avons pas l’intention de nous reposer sur nos lauriers. Nous allons nous asseoir et voir ce que l’avenir nous réserve. Nous avons une merveilleuse série, Cretaceous Camp, sur Netflix, et évidemment nous voulons faire de bons films avec de belles histoires et de grands scénaristes et réalisateurs. Nous cherchons certainement à faire plus [producciones] situé dans le monde de Jurassic », a assuré le producteur.

Ainsi, Jurassic World Dominion ambitionne de clore en beauté la trilogie Jurassic World entamée en 2015 par Trevorrow lui-même, toujours avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard comme protagonistes principaux. Bien que cette fois, ils seront accompagnés d’un trio de personnages très spécial; et c’est que pour l’occasion Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum reviendront, interprétant à nouveau leurs personnages classiques de la saga Jurassic Park, étant « une partie aussi importante du film que Chris et Bryce le sont en termes de temps d’écran, en termes de son importance dans l’histoire, tout », selon son directeur.

Selon le cinéaste, Jurassic World Dominion est destiné à devenir le « début potentiel d’une nouvelle ère » pour l’univers jurassique. « Les dinosaures vivent maintenant parmi nous et ils vont le rester pendant un certain temps », déclare Trevorrow. L’histoire se poursuit après les événements de Jurassic World: Fallen Kingdom de 2018 et réalisé par JA Bayona, les dinosaures vivant librement parmi les humains.

Jurassic World Dominion ouvre en salles le 10 juin 2022.

