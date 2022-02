Apex Legends, de Control à Olympus : les clés de la saison 12

Apex Legends fait face à un nouveau départ de saison. La résistance, comme on appelle ce nouveau cadre de contenu, introduira des changements importants dans l’une des cartes présentes dans la bataille royale. D’un autre côté, vous pouvez vous attendre à une multitude d’améliorations et d’ajustements d’équilibre dans tous les modes. Ce sont quelques-unes des clés de la saison 12.

Contrôle, le nouveau duel objectif

Au-delà de Maggie, le visage principal du contenu, l’incorporation de Control se démarque. Ce mode de jeu à durée limitée opposera deux équipes de 9 légendes pour la domination de trois territoires spécifiques. De Respawn Entertainment, ils soulignent qu’il s’agit d’un mode de jeu « révolutionnaire » à l’échelle d’Apex Legends, et c’est que l’engagement envers les objectifs est déjà quelque chose de commun ces dernières saisons.

Pendant le jeu, les équipes doivent se battre pour le contrôle de jusqu’à trois emplacements. Garder le contrôle ajoutera des points au casier global de l’équipe; Celui qui en aura le plus à la fin remportera la victoire. Les emplacements choisis sont des endroits spécifiques sur certaines des cartes de la bataille royale.

L’équipe a adapté ces portions, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas telles que nous les connaissons. Des couvertures et d’autres objets ont été inclus qui créent de nouvelles opportunités de combat. Le but était avant tout de leur faire « se sentir bien en jouant » dans un environnement différent. En fait, les responsables avouent que les sensations dans l’étude sont d’être devant la meilleure façon d’objectifs qu’ils ont atteints jusqu’à présent.

Pourquoi le rendre limité et non permanent ? Pour l’instant, ils veulent recevoir autant de commentaires que possible des joueurs. « Nous allons explorer à l’avenir de le garder pour toujours », a déclaré l’un des porte-parole de l’équipe lors d’une présentation en présence de FreeGameTips. Ils ne prévoient pas non plus d’inclure des cartes conçues exclusivement dans un proche avenir.

Olympe saboté : un tour à la carte

Près d’un an et demi après son introduction dans le cadre de la saison 7, Olympus subira des changements majeurs. L’arrivée de Maggie « a modifié l’ordre naturel des choses », de telle sorte que nous trouverons des zones et des structures modifiées qui n’ont jamais été vues auparavant.

Dans la partie sud de la carte, par exemple, nous trouverons une sorte d’énormes piliers qui rayonnent d’une couleur violette. Sa présence modifie le déroulement du jeu et l’utilisation de certaines capacités, en particulier celles qui nécessitent une marge de scénario importante.

« Nous avons beaucoup appris des changements de World’s Edge », révèle Respawn. « Nous voulons introduire quelque chose de nouveau dans chaque mise à jour. Non seulement cela sert à se développer mais aussi à introduire des améliorations dans la qualité de vie que les joueurs apprécient », concluent-ils. Le calendrier des mises à jour est clair en interne. La première mise à jour de la carte touche généralement à des problèmes d’équilibrage spécifiques ; le second, en revanche, a une proportion plus élevée. « Nous suivrons cette ligne », concluent-ils.

En route vers la saison 12

Au cours des prochains jours, nous saurons précisément quels seront les soldes et nous nous plongerons dans les capacités de Maggie, la nouvelle légende. et, nous pouvons vous dire que le Peacekeeper et le Triple Take recevront un nouvel accessoire (manufacturable), le Flatline réduira sa puissance et le fusil EVO 8 conservera les mêmes modifications que la dernière fois. L’étude révèle qu’ils surveillent leur statut actuel pour une future mise à jour.

Le troisième anniversaire approche à grands pas avec de nombreux skins gratuits. Trois packs thématiques de légendes comme Wattson et Octane vous attendent du 15 au 22 février.

Rappelons que la saison 12 : Resistance arrivera sur Apex Legends sans frais supplémentaires le 8 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.