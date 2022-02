Battlefield 2042 retarde sa première saison jusqu’à l’été ; déclaration officielle

Battlefield 2042 retarde le lancement de sa première saison. L’éditeur partage une déclaration dans un communiqué de presse où ils expliquent les motivations qui les ont amenés à prendre cette décision. Le contenu de ce cadre devrait débarquer au début de cet été.

« Vous avez attendu patiemment de nous entendre sur ce que nous faisons pour résoudre les problèmes de Battlefield 2042 que vous avez partagés avec nous, et la direction que vous pouvez vous attendre à voir dans les mois à venir », commence la déclaration.

Il faudra attendre début mars pour sortir un patch dédié à la correction d’éléments réclamés par la communauté. Ils se réfèrent principalement aux améliorations du jeu de tir, au chat vocal intégré et aux améliorations des récompenses, sans oublier Battlefield Portal.

Le pack légendaire exclusif Steadfast, gratuit pour tous les joueurs Gold et Ultimate, comprendra :

Zero Resistance – skin de spécialiste Mackay

Sauterelle – skin K30

Marteau Rapide – skin M44

