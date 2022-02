Bloodborne : le démake façon PSX arrive enfin sur PC

Que les fans demandent un patch Bloodborne pour améliorer le framerate ou une version PC sont des demandes récurrentes, mais jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles à ce sujet : le jeu de From Software ne peut être joué que sur les consoles PS4 et PS5 (grâce à la rétrocompatibilité)… du moins jusqu’à présent. Le développeur Lilith Walther a publié un démake de style PSX sur PC, un projet bien connu qui peut être apprécié gratuitement.

Bloodborne ressemble à un jeu de la première PlayStation avec ses fonctionnalités de base intactes, bien que le changement graphique n’ait pas été gratuit. Et c’est que le nombre d’ennemis est inférieur à celui du jeu original, bien que cette version reproduise les moments du classique des créateurs de Dark Souls et Elder Ring.

Le projet était en développement depuis un certain temps et a finalement été lancé. Jusqu’à présent, Sony Interactive Entertainment n’a pris aucune mesure pour supprimer le jeu d’Itch.io, mais les grandes entreprises ne tolèrent généralement pas ce qu’elles considèrent comme une utilisation illégitime de leurs propriétés intellectuelles. La chose habituelle est qu’ils demandent la suppression du contenu, comme cela s’est récemment produit avec les mods de Grand Theft Auto.

Bloodborne est toujours en jachère

Dans Bloodborne, les joueurs se rendent dans une ville pleine de monstres et d’horribles créatures. Les boss finaux et les défis les plus difficiles nous attendent à chaque coin de rue. Malgré le fait que Demon’s Souls ait eu un remake, il n’y a pour le moment aucune nouvelle sur une éventuelle version améliorée de ce titre pour PlayStation 5.

From Software finalise le développement d’Elden Ring, son nouveau jeu vidéo pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. L’équipe dirigée par Hidetaka Miyazaki publiera le jeu de manette Bandai Namco le 25 février.

source | joueur sur ordinateur