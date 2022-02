The Batman: Matt Reeves publie une scène funéraire complète avec Robert Pattinson

The Batman, le nouveau film tant attendu du Dark Knight du cinéaste Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne / Batman, est revu à travers des images inédites du film. Il s’agit d’une scène complète de près de trois minutes, déjà vue brièvement dans les bandes-annonces que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes et qui nous montre un enterrement auquel assistent plusieurs personnalités de Gotham, dont Bruce Wayne ; bien que bientôt les choses vont mal tourner avec l’attentat suicide imaginé par Enigma avec un message explosif pour Batman.

Nouveau regard sur The Batman avec des images inédites

Ainsi, et après le leak de ladite scène sur Internet, le réalisateur du film a décidé de partager la scène avec les fans et ainsi proposer un nouveau regard sur le film mettant en vedette Robert Pattinson : « Beaucoup d’entre vous ont peut-être vu cette scène de The Batman a fuité en ligne, j’ai donc décidé de le mettre sur mon Vimeo à 4K. Les billets à l’avance seront mis en vente le 10 février! En attendant, j’espère que cet aperçu vous plaira… The Batman ne sort en salles que le 4 mars ! », écrit le cinéaste sur son compte Twitter.

« Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur la pègre, où il rencontre des personnalités comme Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias le Pingouin ( Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton alias le Riddler (Paul Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez nous et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévit depuis longtemps à Gotham City. résumé officiel.

Le Batman ouvre en salles le 4 mars 2022.

source | Matt Reeves