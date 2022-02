Final Fantasy VII : The First Soldier recevra des skins inspirés de la version PSX

En 1997, l’ancien Squaresoft a sorti Final Fantasy VII pour PlayStation. Vingt-cinq ans plus tard, l’opus mettant en vedette Cloud, Tifa, Aeris, Barret et compagnie n’a pas perdu son statut de jeu culte. A l’occasion de la célébration de cet anniversaire, Square Enix a annoncé qu’il y aurait des nouvelles concernant de futurs projets. Il a également confirmé que Final Fantasy VII : The First Soldier, la bataille royale pour les appareils mobiles iOS et Android, recevra une collection de skins classiques des protagonistes.

Basé sur la modélisation polygonale de l’original PlayStation, la société japonaise a signalé l’arrivée de ces skins via le compte Twitter japonais. Cependant, ils n’ont pas fourni de date, bien qu’ils promettent plus de détails bientôt. L’image promotionnelle montre des personnages comme Cloud, Barret ou Tifa se battant contre l’ennemi.

Final Fantasy VII Remake Part 2, quand est-il annoncé ?

Le lancement du remake de Final Fantasy VII était l’un des événements les plus attendus de 2020 dans l’industrie du jeu vidéo. Le premier volet de cette réinvention se concentre uniquement sur la partie Midgar, qui dans le jeu original ne couvrait que les heures d’ouverture du jeu. Depuis, le studio travaille sur la suite, qui n’a pas encore été montrée au public. Yoshinori Kitase, réalisateur du classique et producteur du remake, a indiqué que l’intention de la société est de le présenter cette année 2022, coïncidant avec l’anniversaire.

Comme lien entre les première et deuxième parties, l’équipe dirigée par Tetsuya Nomura a publié le DLC Intermission, mettant en vedette Yuffie. C’est le seul contenu d’histoire payant qui a été commercialisé jusqu’à présent et en principe il n’y en aura plus jusqu’à la partie 2.

Final Fantasy VII : The First Soldier, pour sa part, est une préquelle qui fonctionne sous le modèle free-to-play sur les appareils mobiles. Le téléchargement est gratuit sur Android et iOS, bien que les microtransactions soient incorporées.

source | Eurogamer