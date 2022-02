Ron Perlman veut faire Hellboy 3 pour les fans malgré ses ‘putains de 71 ans’

Ron Perlman, l’acteur vétéran qui a donné vie à Hellboy dans les deux premiers films de la saga réalisé par Guillermo del Toro, a récemment assuré qu’il serait prêt à jouer dans un hypothétique Hellboy 3 malgré ses « p**** 71 ans « . C’est ainsi que des médias tels que Screen Rant le collectent, ajoutant que cela le ferait pour les fans. Rappelons que Perlman a incarné le démon populaire dans Hellboy en 2004, à répéter dans Hellboy 2 en 2008.

Guillermo del Toro a déjà mis la saga de côté

Et c’est que Guillermo del Toro lui-même a déjà assuré il y a des années qu’il n’y aurait pas de troisième partie malgré le fait que le projet avait déjà été annoncé en 2008. Somme toute, Ron Perlman se dit prêt à reprendre le rôle malgré, comme il s’exclame lui-même, ses putains de 71 ans. Et c’est que dans le premier film, l’acteur avait 54 ans et reconnaît qu’actuellement, il serait plus difficile de jouer un rôle aussi physique que Hellboy, bien qu’il estime qu’une troisième partie est nécessaire pour conclure l’histoire.

«Nous le devons aux fans et nous devrions le leur donner car ce serait une conclusion épique. Guillermo, si tu lis, je n’ai pas encore fini de te mettre la pression pour que tu mettes fin à ce fichu truc », déclare l’acteur, citant directement le célèbre cinéaste mexicain. Le premier volet du film basé sur le personnage de Dark Horse Comics a rapporté 100 millions de dollars en 2004, tandis que sa suite, Hellboy : The Golden Army, a rapporté 170 millions de dollars. Cependant, le redémarrage de Neil Marshall en 2019 avec David Harbour a échoué au box-office avec seulement 55 millions de dollars bruts, ce qui n’aidera peut-être pas beaucoup pour un éventuel retour du personnage sur grand écran.

La dernière fois que nous avons vu Hellboy dans les jeux vidéo, c’était en tant que combattant invité dans Injustice 2 dans le cadre du soi-disant Fighter Pack 2 aux côtés de Black Manta de DC Comics et Raiden de Mortal Kombat.

source | ScreenRant