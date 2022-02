Fortnite x Uncharted : collaboration divulguée ; Le skin de Nathan Drake ?

Le patch 19.20, arrivé le mardi 01/02/2022, a apporté du nouveau contenu à Fortnite Battle Royale. Dans l’une des nouvelles missions ajoutées au jeu avec cette mise à jour, une référence est faite à Uncharted, la saga de jeux vidéo Naughty Dog exclusive à PlayStation avec Nathan Drake. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait, mais pas avant de vous rappeler que le chapitre 3 de Fortnite en est actuellement à sa saison 1 :

Fortnite : collaboration filtrée avec Uncharted ; un skin de Nathan Drake pourrait bientôt arriver

L’une des missions de la semaine 11 de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite s’appelle « trouver un trésor avec un [mapa del tesoro de Uncharted] », tel quel. Cette mission a été ajoutée au système de fichiers Fortnite avec le patch 19.20. Nous avons accédé à ce fichier via des outils et des techniques de datamining, et nous pensons qu’il n’y a aucun doute : Fortnite aura une sorte de collaboration avec Uncharted.

La chose ne s’arrête pas là; Avec ce même patch, des fonds pour la boutique ont également été ajoutés, ce qui pourrait indiquer que la collaboration avec Uncharted sera, en plus d’une simple mission hebdomadaire, des skins. Si cela se produit, Nathan Drake est un choix évident, même si à côté de lui, il y aurait aussi un autre skin masculin avec des lunettes. Sully peut-être ?

Si la rivière fait du bruit, c’est parce que l’eau coule ; Au moment de la rédaction de cet article, il existe plusieurs conteneurs .pak cryptés dans lesquels ce contenu se trouverait dans le jeu, prêts à être déverrouillés chaque fois qu’Epic Games le jugera bon. Le fait qu’à la fin du mois de janvier 2022 Epic Games ait prévenu les dataminers de ne pas divulguer de contenu crypté nous laisse penser qu’il y aura très prochainement une grosse collaboration, et ce pourrait être justement celle d’Uncharted dans Fortnite.

Il va sans dire que la semaine 11 des missions de la saison actuelle de Fortnite commence le 17/02/2022, et que le film Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg s’ouvre le 18 février, donc cette collaboration pourrait être des versions des personnages du film. Si c’est le cas, ce ne serait pas la première fois que Tom Holland débarque sur Fortnite ; Nous avions déjà un skin Spider-Man de No Way Home.

Nous développerons ces informations dès que nous en saurons plus.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration