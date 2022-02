L’achat d’Activision Blizzard sera examiné par la FTC aux États-Unis.

L’achat d’Activision Blizzard par Microsoft est en attente d’approbation. Selon Bloomberg, qui fait allusion à des sources proches du dossier, l’organisme qui sera chargé d’examiner l’opération sera la Federal Trade Commission. Ce média rappelle que l’agence a promis une surveillance plus agressive de ce type d’accord.

La FTC sera chargée de superviser l’enquête qui déterminera si l’acquisition compromet de quelque manière que ce soit le fonctionnement normal du marché. Il le fera à la place du ministère de la Justice, comme l’explique la personne qui a divulgué l’information, qui n’est pas autorisée à parler publiquement du processus. Les deux organismes partagent la responsabilité des fusions et acquisitions, de sorte qu’ils parviennent souvent à des accords sur lequel d’entre eux est chargé d’enquêter sur les transactions.

Le chef de la FTC veut renforcer la surveillance antitrust

Ni Microsoft ni la Federal Trade Commission n’ont répondu aux questions de Bloomberg. Depuis quelque temps, Lina Khan, la directrice de la FTC, préconise une approche plus globale de l’examen des grosses transactions, en particulier parmi les entreprises technologiques les plus puissantes, qui ont étendu leur influence dans le monde. Des opérations importantes ont été bloquées pendant le mandat de Khan : Nvidia a tenté d’acheter Arm et Lockheed Martin Corp a conclu un accord pour acheter Aerojet Rocketdyne Holding, mais les deux opérations n’ont pas abouti.

Si l’accord est approuvé, Microsoft acquerra Activision Blizzard et tous les studios pour environ 70 milliards de dollars. Ces derniers mois, l’entreprise dirigée par Bobby Kotick a été plongée dans la controverse en raison d’accusations de harcèlement sexuel et au travail, qui ont fait la une des journaux en raison de la plainte de l’État de Californie. Aussi aux conditions de travail dans des entreprises comme Raven, où il y a eu des licenciements.

Sony Interactive Entertainment a également fait un geste et a acheté Bungie, mais ils promettent plus d’achats à l’avenir.

source | Bloomberg