PS Plus : les jeux gratuits de février 2022 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5

Les joueurs abonnés au PS Plus sur PS5 et PS4 peuvent désormais télécharger gratuitement – sans surcoût à l’abonnement – les jeux proposés par Sony pour tout le mois de février 2022. Du 1er février au 28 février, la société japonaise propose Planet Coaster : Console Edition (PS5), Tiny Tina Storms the Dragon Dungeon: A Unique Adventure (PS4) et UFC 4 (PS4) sans frais supplémentaires. Nous pouvons maintenant les télécharger depuis notre console ou depuis le portail Web en nous connectant avec notre compte PlayStation Network.

Jeux PS Plus gratuits sur PS4 et PS5 pour février 2022 : maintenant disponibles

Pour pouvoir télécharger les jeux inclus dans PS Plus pendant ce mois de février, nous avons deux méthodes. Le premier d’entre eux, faites-le à partir d’un navigateur Web. Il suffira d’accéder à la page officielle du PS Store, de se connecter avec notre compte PSN, d’aller dans la section PS Plus et de les ajouter à notre bibliothèque. Il est important que nous le fassions aux dates ci-dessous. En revanche, nous avons une seconde méthode, plus simple et plus rapide : les réclamer depuis notre PS4 ou PS5. Nous entrons dans le PS Store et accédons à PS Plus avec notre compte PSN démarré.

Planet Coaster : Console Edition (PS5) — Du 1er février au 1er mars à 11h00 CET. Vous pouvez le télécharger ici.

Tiny Tina prend d’assaut le donjon du dragon : une aventure unique (PS4) — du 1er février au 1er mars à 11h00 CET. Vous pouvez le télécharger ici.

UFC 4 (PS4) — Du 1er février au 1er mars à 11h00 CET. Vous pouvez le télécharger ici.

Collection PlayStation Plus, un cadeau supplémentaire pour les joueurs PS5

En plus des trois jeux gratuits de février 2022 inclus avec PS Plus, les joueurs PlayStation 5 ont un cadeau exclusif supplémentaire dont ils peuvent profiter tant qu’ils maintiennent leur abonnement actif. Il s’agit de la PlayStation Plus Collection (Collection PS Plus), une compilation de 20 jeux vidéo « définitifs » du catalogue PS4 dont nous pouvons profiter sur PS5 via la rétrocompatibilité. Certains d’entre eux ont des améliorations FPS. Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

Jeux inclus dans PS Plus Collection

Depuis les studios PlayStation

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us remasterisé

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

jeux tiers

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2022

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

Abonnement PS Plus 3 mois : 24,99 euros (8,33 euros/mois)

Abonnement PS Plus 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)