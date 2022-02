Supermassive Games enregistre de nouveaux titres de The Dark Pictures Anthology

Man of Medan a ouvert la voie à une nouvelle saga d’anthologie éditée en collaboration avec Bandai Namco. Supermassive Games, les auteurs d’Until Dawn, explorent différents genres d’horreur dans des jeux vidéo narratifs particulièrement adaptés pour jouer ensemble. Loin d’être concluante, l’étude a enregistré de nouveaux titres auprès de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), ce qui laisse à penser que nous verrons plus de produits de ce style à l’avenir.

Tous les nouveaux titres enregistrés

Les images sombres : directive 8020

The Dark Pictures: L’homme Craven

Les images sombres: Intercession

Les images sombres : Winterfold

The Dark Pictures présente O Dea

Après Man of Medan, un jeu dont l’histoire se déroule à l’intérieur d’un vaisseau fantôme, Supermassive Games a changé d’enregistrement avec Little Hope. Ce jeu vidéo nous met dans le skin d’une série de personnages qui arrivent en ville à bord d’un autobus scolaire. Malheureusement pour eux, c’est une ville où les sorcières ont été brûlées par l’Inquisition. Passé et présent se rejoignent pour rouvrir des blessures non refermées.

House of Ashes est le dernier volet de la saga à ce jour. A cette occasion, le joueur est plongé dans le conflit guerrier de la guerre d’Irak. Les malédictions, cependant, ne font aucune distinction entre les côtés et les deux sont engloutis par les sables du désert. Un temple étrange repose sous la poussière jaune, qui laisse présager un avenir incertain pour ses protagonistes. S’ils parviennent à survivre, ils ne seront certainement plus jamais les mêmes.

2022 est une année où The Dark Pictures Anthlogy continuera d’ajouter des histoires. The Devil in Me termine la première saison de jeux et nous présente une histoire mettant en scène un meurtrier qui a créé un androïde en utilisant des parties du corps humain. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC cette année.

