Le responsable de Xbox félicite PlayStation pour l’achat de Bungie avec ce message

Phil Spencer, responsable de Xbox et PDG de Microsoft Gaming, a félicité Bungie et PlayStation sur le réseau social Twitter pour leur accord d’achat, qui se clôturera pour 3 600 millions de dollars. Après le mouvement stratosphérique du géant nord-américain, qui se fera avec Activision Blizzard pour 68 700 millions de dollars, c’est désormais Sony qui fait un pas en avant et noue un accord entamé il y a cinq ou six mois (ce n’est pas une réponse au achat d’Activision).

Les réactions n’ont pas été faites pour mendier dans l’industrie, notamment en concurrence directe, Xbox, qui avec les équipes d’Activision, Blizzard et King va ajouter plus de 30 études internes. « Félicitations aux équipes talentueuses de Bungie, belle preuve de votre créativité », commence Spencer. Rappelons que de 2000 à 2007, Bungie appartenait à Microsoft. À partir de ces années, la naissance de Halo, la propriété intellectuelle la plus emblématique de la Xbox, a été conçue.

Merci Phil. Des moments passionnants pour être un joueur. – Hermen Hulst (@hermenhulst) 31 janvier 2022

Et félicitations à PlayStation et Hermen Hulst pour avoir ajouté une équipe talentueuse à vos studios. Hermen Hulst est l’équivalent de Phil Spencer chez PlayStation Studios, le responsable de la gestion, de la communication interne et de la prise de décision pour les studios du label Sony. Ce dernier n’a pas tardé à répondre au message de Spencer par une réponse simple et cordiale : « Merci, Phil. Des moments passionnants pour être un joueur. »

L’évolution du marché : les grands groupes rachètent les grands studios

En effet, ça l’est. L’industrie du jeu vidéo est plus diversifiée que jamais, avec plus d’options, de plates-formes, d’habitudes de consommation et d’options de divertissement disponibles. Pratiquement pour toutes les poches. Cependant, une tendance claire du marché est également évidente : les grandes entreprises ont tendance à être encore plus grandes.

Des mouvements comme le rachat de Codemasters par Electronic Ars (1 200 millions de dollars) ; Zynga de Take-Two (12 milliards de dollars) ; ZeniMax Media/Bethesda Softworks de Microsoft (7 500 millions de dollars) ou Activision Blizzard de la firme nord-américaine (68 700 millions de dollars) ne sont que quelques-uns des grands mouvements de ce marathon qui rappelle peu à peu le mythique Pac-Man.

À cette fin, Sony Interactive Entertainment a déjà déclaré que l’achat de Bungie ne serait pas le dernier, presque certainement.

