Star Wars : The Mandalorian a déjà une affiche officielle dans The Book of Boba Fett

Les notes du thème principal de The Mandalorian dans le quatrième épisode de Star Wars : Le The Book Of Boba Fett prédisaient le croisement entre les deux séries, quelque chose que tout le monde tenait pour acquis. Le réalisateur Bryce Dallas Howard a été en charge du tournage de Return of the Mandalorian, un cinquième épisode qui a pratiquement été une extension de la série avec Din Djarin. Maintenant, Lucasfilm a publié une affiche officielle mettant en vedette le chasseur de primes en tête d’affiche. Attention, les spoilers arrivent.

À la fin de la deuxième saison de The Mandalorian, Luke Skywalker a emmené le petit Grogu, une créature de la race de Yoda qui a vécu ses premières années dans le temple Jedi de Coruscant. Cependant, après l’émission de l’Ordre 66, il a été évacué par un inconnu avant que Dark Vador et l’armée des clones n’y tuent tous les Jedi, y compris les plus petits Padawans.

Le retour de Grogu ?

Din Djarin n’a pas rompu son lien affectif avec Grogu et est prêt à lui rendre visite. Mais comment voyagerez-vous dans l’espace sans vaisseau spatial ? Dans la deuxième saison de The Mandalorian, le Razor Crest de Mando a été détruit, il a donc contacté son mécanicien de confiance sur Tatooine, Peli Motto, pour lui fournir un remplaçant correspondant. Le remplaçant n’est ni plus ni moins qu’un chasseur stellaire N-1 de Naboo, le même modèle que la garde royale de la reine. Tout semble indiquer que sa prochaine destination sera l’endroit où Grogu s’entraîne.

Star Wars : Le The Book Of Boba Fett diffusera son cinquième épisode mercredi prochain, le 2 février, donc la série touche à sa fin (il y a sept épisodes). La troisième saison de The Mandalorian est actuellement en pleine production et on sait déjà que l’un des épisodes sera réalisé par Bryce Dallas Howard, un réalisateur qui a participé à la fois aux première et deuxième saisons.

source | lucasfilm