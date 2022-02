Life is Strange Remastered Collection : où acheter le jeu, prix et éditions

Nous commençons le mois de février avec le lancement de Life is Strange Remastered Collection, une version remasterisée du premier jeu de la saga avec Before the Storm qui arrive à la fois sur PC et consoles et sur Google Stadia. Ci-dessous, nous vous disons tout ce que nous savons à ce sujet pour obtenir le jeu et connaître ses prix et ses éditions, en plus de rappeler le retard du lancement sur Nintendo Switch.

Qu’est-ce qui est inclus dans Life is Strange: Remastered Collection ?

Life is Strange: Remastered Collection comprend les nouvelles versions remasterisées de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm, donc dans une seule édition, nous avons les deux jeux avec un lifting graphique et technique qui rapproche les deux titres de la génération actuelle de consoles et PC.

Sur quelles plateformes la compilation remasterisée Life is Strange sort-elle?

Cette édition remasterisée est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Google Stadia. Ce mardi 1er février, il est sorti sur toutes les plateformes sauf la console Nintendo : « Nous sommes désolés de partager que les versions Nintendo Switch ont été un peu retardées et auront besoin d’un peu plus de temps jusqu’à ce qu’elles soient prêtes, elles seront donc publiées plus tard cette année », a commenté l’équipe en charge du développement du jeu.

Options d’achat de Life is Strange: Remastered Collection

Cette nouvelle édition de Life is Strange peut être achetée spécifiquement pour chacune des plateformes pour un prix de base de 39,99 € et est également incluse dans l’Ultimate Edition de Life is Strange : True Colors, le dernier opus à être mis en vente l’année dernière. 2021. C’est tout ce que le remaster comprend :