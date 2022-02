Pokémon GO – Évènement Nouvel An Lunaire 2022 : toutes les missions et récompenses

Pokémon GO lance ce premier jour de février l’événement du Nouvel An lunaire 2022. Avec pour principale motivation de pouvoir rencontrer Litleo variocolor/shiny pour la première fois dans le jeu, nous avons de nombreuses activités et contenus à venir pour en tirer le meilleur parti. de cette célébration. On vous raconte toutes les missions et récompenses des deux enquêtes temporaires : Friendship Challenge et Capture Challenge.

Événement du Nouvel An lunaire : date, heure et caractéristiques

L’événement Nouvel An lunaire 2022 est disponible du mardi 1er février 2022 à 10h00 au lundi 7 février 2022 à 20h00 heure locale. Pendant ces heures, nous pouvons bénéficier des bonus d’événement suivants :

Augmentation des chances d’obtenir des Pokémon chanceux dans les échanges.

Plus de chances de se faire un ami chanceux.

Double Stardust pour ouvrir les cadeaux.

Un échange spécial supplémentaire par jour.

Pokémon GO – Événement du Nouvel An Lunaire 2022

Nous avons également des nouvelles dans les rencontres sauvages, telles que Voltorb et Voltorb de Hisui (que nous avons vus dans Arceus Pokémon Legends), Torchic, Litleo, Combusken, Gyarados ou Electabuzz, parmi beaucoup d’autres. De même, l’apparition de Regirock dans les raids cinq étoiles et de Mega-Houndoom dans les Mega-raids se démarque. Ci-dessous, nous vous laissons toutes les missions des défis d’amitié et de capture de cet événement du Nouvel An lunaire 2022.

Recherche temporaire : défi de l’amitié

Envoyez 5 cadeaux et ajoutez un autocollant à chacun : rencontre avec Torchic (il peut être brillant.

Échangez 3 Pokémon avec un ami : rencontre avec Corphish.

Envoyez 15 cadeaux à vos amis : rencontrez Duramaka.

Envoyer 3 cadeaux pendant 3 jours de suite : rencontre surprise.

Récompenses : rencontre surprise, 1 000 Stardust, 1 000 XP.

Recherche temporaire : défi de capture

Attrapez 10 Pokémon : 10 Poké Balls.

Attrapez 25 Pokémon : 15 Super Balls.

Attrapez 25 Pokémon de type Feu : 20 Ultra Balls.

Capturez 10 espèces différentes de Pokémon : rencontre avec Litleo (il peut être brillant).

Récompenses : rencontre avec Spurr (peut être brillante), 1000 Stardust, 1000 XP.

