Fortnite Patch 19.20 : tous les changements et nouveautés

Le patch Fortnite 19.20 est arrivé dans le jeu le mardi 1er février 2022 et a apporté de nombreux changements et de nouvelles fonctionnalités. C’est le troisième patch de la saison. Nous vous expliquons ici quelles sont les améliorations les plus importantes de cette nouvelle mise à jour de contenu de la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3 :

Fortnite : Notes de mise à jour 19.20

Depuis quelque temps déjà, Epic Games n’a pas publié de notes de mise à jour en tant que telles ; à la place, nous devons accéder à leur Trello, où ils publient les problèmes qu’ils connaissent actuellement dans le jeu, et lesquels seront corrigés avec chaque patch :

Changements et correctifs dans le mode Fortnite Battle Royale

Un bogue inconnu fait que les parties de tournoi ne comptent parfois pas dans le total des parties jouées, et le score n’est pas non plus ajouté au classement général. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

L’élimination des joueurs qui avaient un Spider-Man Web Shooter dans leur inventaire le laisse tomber à pleine charge, alors qu’il ne le devrait pas. Cela devrait être corrigé dans ce patch.

Lorsque nous naviguons vers l’onglet « Compétition », le curseur se place automatiquement à l’extrême droite. Cela devrait être corrigé avec cette mise à jour.

Changements et correctifs dans le mode Fortnite Creative

Un bug fait réapparaître les joueurs éliminés sur certaines cartes créatives dans le hall au lieu de réapparaître sur la même carte. Ce problème devrait être résolu dans ce patch.

Un bug inconnu empêche le fusil de chasse de Kitt de s’afficher correctement dans les générateurs d’objets. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Modifications et correctifs dans le mode Fortnite Save the World

Un bug imprévu permet à Husks d’endommager des cibles grâce à des builds dans les missions Deliver the Bomb. Cela devrait être corrigé avec cette mise à jour.

Le bouton bascule de l’outil de récolte ne fonctionne pas sur les consoles ; au lieu de basculer entre la pioche et l’une de nos armes, le bouton fait constamment apparaître la pioche. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Un bug inconnu fait que le menu Expéditions n’apparaît pas pour certains joueurs même s’ils ont atteint le point de l’histoire où il est déverrouillé. Il devrait être corrigé avec ce patch.

Modifications et correctifs dans les versions mobile et Nintendo Switch de Fortnite

Un bug imprévu rend la tempête moins dense et plus transparente sur Nintendo Switch. Cela devrait être corrigé dans ce patch.

Nouveaux articles skins ajoutés avec le patch Fortnite 19.20

Le patch 19.20 de Fortnite a apporté de nouveaux articles skins sous forme de skins, de sacs à dos, de pointes, de deltaplanes et bien plus encore.

En construction.

Nouvelles armes et objets dans le patch 19.20 de Fortnite

Le patch Fortnite 19.20 a apporté de nouvelles armes et objets au jeu.

En construction.

Changements de carte avec le patch Fortnite 19.20

Le patch Fortnite 19.20 a apporté les changements de carte suivants.

En construction.

Nouvelles missions ajoutées avec le patch Fortnite 19.20

Le patch Fortnite 19.20 a apporté de nouvelles missions au système de fichiers du jeu.

En construction.

