Bungie participera au développement des futurs jeux PlayStation en tant que service

L’accord d’achat entre Bungie et PlayStation pour 3 600 millions de dollars servira non seulement à donner de plus grandes possibilités au présent et à l’avenir de l’équipe nord-américaine, mais aussi à ce que certains des projets en cours de Sony bénéficient des connaissances et des compétences de l’un des plus grands talents. dans l’industrie, car ils sont les auteurs de Destiny.

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a confirmé dans la déclaration officielle de SIE concernant cette nouvelle que Bungie soutiendrait le développement de futurs projets basés sur le jeu en tant que service. Sony voulait depuis longtemps entreprendre un titre de ce calibre, un jeu en tant que service (GaaS, pour son sigle en anglais) ; ils auront désormais à leurs côtés une équipe qui restera indépendante, multiplateforme et capable de PAO. Sans surprise, les commentaires seront une constante.

Bungie et PlayStation vont s’entraider : penser à l’avenir

« Les succès de Bungie dans l’édition multiplateforme et les jeux en tant que service nous aideront à réaliser nos ambitions d’amener PlayStation au-delà des consoles et d’élargir notre public potentiel », commentent-ils. En effet, Pete Parsons, PDG de Bungie, a reconnu dans l’industrie du jeu son désir d’explorer prochainement le phénomène transmédia (TV, cinéma…) avec ses propriétés intellectuelles.

En plus de pouvoir publier leurs jeux sur d’autres plateformes et d’être indépendants, « ils bénéficieront d’une liberté de création », promet Ryan. « Son expérience dans le développement de franchises à succès massif dans le genre des jeux de tir de science-fiction sera très complémentaire du propre portefeuille de propriété intellectuelle de SIE », a déclaré Ryan. S’entraider, en somme, pour que les futures sorties des PlayStation Studios aient l’un des plus grands supports imaginables dans l’univers des FPS, où Bungie est sans aucun doute l’une des grandes références du secteur.

Bungie travaille actuellement sur la publication de la nouvelle extension Destiny 2, The Witch Queen, qui arrivera le 25 février 2022 sur toutes les plateformes. Au-delà de cela, ils ont une nouvelle propriété intellectuelle en cours.

source | SIE