PlayStation Studios : avec Bungie, ce sont les 17 studios internes de Sony

L’accord d’achat entre Sony Interactive Entertainment et Bungie pour 3 600 millions de dollars est le dernier achat du géant japonais pour renforcer le label PlayStation Studios ; même si ce ne sera pas le définitif. Si l’année dernière on apprenait le rachat de Housemarque (Returnal), Nixxes Software (experts en portages pour PC), Firesprite (experts en VR) et Bluepoint Games (Uncharted : The Nathan Drake Collection, le remake de Shadow of the Colossus ou Demon’s Souls ), vient maintenant le 17e studio, Bungie, créateurs de Destiny et détenteurs de connaissances exceptionnelles en matière de conception de jeux en tant que service et de FPS. De plus, Jim Ryan, PDG de SIE, a confirmé qu’ils ne s’arrêteront pas là, mais continueront de croître. Passons en revue qui sont chacun des studios PlayStation et ce qu’ils font.

PlayStation Studios, la marque de fabrique de Sony dans les jeux vidéo

L’organisation des studios internes de Sony est unie par le label PlayStation Studios, un cadre diversifié, avec des bureaux sur plusieurs continents et des visions très différentes… bien que tous avec une philosophie commune. « PlayStation Studios est le fil qui nous unit tous, avec sa force et son esprit aventureux ; la passion d’inventer et de réinventer ; et la confiance de laisser libre cours à l’imagination », rapportent-ils sur leur site officiel.

De plus, l’achat de Bungie ne sera pas le dernier, mais ils sont toujours ouverts pour continuer à grandir et à se développer. C’est ce qui semble déterminer l’industrie du jeu vidéo, les grandes entreprises acquérant des studios plus ou moins grands pour renforcer leurs portefeuilles. Si Xbox Game Studios compte désormais plus de 30 studios internes, PlayStation Studios continue de croître et porte ce chiffre à 17 équipes de développement.

Toutes les équipes internes PlayStation Studios

Équipe Asobi (Tokyo, Japon)

Créé en tant que tel en 2021. Responsable d’Astro Bot: Rescue Mission et d’Astro’s Playroom. Ils travaillent sur une nouvelle IP originale pour tous les publics.

Sony Bend Studio (Bend, Oregon, États-Unis)

Plus de 25 ans d’expérience. Responsable du récent Days Gone. Ils travaillent sur une nouvelle propriété intellectuelle.

Jeux de guérilla (Amsterdam, Pays-Bas)

Après Killzone, ils sont connus pour Horizon Zero Dawn et le prochain Horizon Forbidden West. La grande puissance de Sony en Europe.

Firesprite (Liverpool, Angleterre)

Une des équipes britanniques de Sony ; avec d’anciens employés de l’ancien Studio Liverpool. Spécialisé en VR. Une des acquisitions de 2021.

Housemarque (Helsinki, Finlande)

La talentueuse équipe derrière Nex Machina, Resogun ou encore Super Stardust VR. En 2021, ils ont signé l’un des jeux vidéo les plus appréciés de l’année, Returnal.

Insomniac Games (Californie, États-Unis)

Spyro le Dragon, Ratchet & Clank, Spider-Man de Marvel… Ils sont capables de travailler en même temps dans de nombreux studios et, à l’heure actuelle, l’une des équipes les plus lucratives de l’entreprise. Ils travaillent sur la suite du wall-crawler et sur Marvel’s Wolverine (à notre connaissance !). Ils ont été incorporés en 2019 pour 229 millions de dollars.

London Studio (Londres, Angleterre)

Après de nombreux SingStar, ses œuvres les plus récentes sont EyePet, Wonderbook, PlayStation VR World et Blood & Truth.

Média Molécule (Guildford, Angleterre)

LittleBigPlanet, Dreams, Tearaway… L’un des studios PlayStation les plus uniques. Créativité pure, imagination, diversité, même au sein de leurs bureaux. Toutes les surprises inattendues viendront d’ici.

Naughty Dog (Californie, États-Unis)

poids lourds Meilleures ventes. Récompenses ici et là. Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted, The Last of Us. Il y a beaucoup de présentations. Ils travaillent sur le multijoueur pour The Last of Us Part 2 et un futur projet non annoncé. Gagnants d’un The Game Awards en 2020.

Logiciel Nixxes (Utrecht, Pays-Bas)

Experts en adaptations de jeux vidéo consoles pour ordinateurs, ils avaient jusqu’alors travaillé en étroite collaboration avec Crystal Dynamics et Eidos Interactive. Maintenant, ils le feront pour PlayStation. Principaux responsables des futurs portages de PlayStation vers ordinateur ?

San Diego Studio (Californie, États-Unis)

L’équipe par excellence de MLB The Show, la première licence PlayStation à voir le jour lancée sur une plateforme tierce, Xbox Game Pass. Best-sellers aux États-Unis, ils semblent concentrés sur eux-mêmes. Ils se sont également occupés de ModNation Racers.

Sony Santa Monica Studio (Californie, États-Unis)

Santa Monica est synonyme de God of War : Ragnarok arrivera en 2022, mais nous savons pertinemment qu’ils ont un autre projet entre les mains. Gagnants d’un The Game Awards en 2018.

Sucker Punch Productions (Bellevue, Washington, États-Unis)

Après deux courses notables avec InFamous et Sly Cooper (où es-tu, mon vieil ami ?), Ghost of Tsushima a été un énorme succès, un favori des fans capable de vendre des millions d’unités. Le public était ravi. Peut-être qu’une suite est la chose la plus logique pour l’avenir.

Pixel Opus (Californie, États-Unis)

Une jeune équipe, fondée en 2014, désireuse d’innover et d’expérimenter avec des œuvres de plus petite taille mais plus larges possibilités de créativité. Concrete Genie est le meilleur exemple de ce dont ils sont capables.

Polyphony Digital (Tokyo, Japon)

L’une des plus anciennes équipes PlayStation. Polyphone est synonyme de sport automobile, de Kazunori Yamauchi et, inévitablement, de Gran Turismo. La première de Gran Turismo 7 est postulée comme l’union de toutes les pièces des tranches précédentes. Le RPG automobile par définition.

Bungie (Bellevue, Washington, États-Unis)

Fondé en 1991, le studio qui a initialement créé Halo pour Microsoft s’est développé indépendamment pour devenir l’un des studios les plus talentueux et créatifs de l’industrie. Destiny est un univers en soi, mais maintenant, ils travaillent également sur une nouvelle adresse IP. Avec l’achat de Sony, ils resteront indépendants et multiplateformes. Les deux parties se nourriront d’assistance, de soutien financier et d’expérience.

En prime, bien que Sony ait déclaré qu’avec Bluepoint, la somme restait à 16 studios internes (maintenant 17 avec Bungie), il faut également contempler la figure de XDEV, qui sur le site officiel lui-même est inclus comme cette équipe qui « collabore avec des projets ambitieux studios étrangers partout dans le monde. Cependant, ils ne travaillent pas sur leurs propres jeux.

