Sony achètera plus de studios après l’acquisition de Bungie, confirme Jim Ryan

PlayStation Studios continuera d’augmenter son nombre de studios internes à l’avenir après son achat de Bungie. C’est ce qu’a dit Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, lors d’une réunion avec Games Industry motivée par cet achat, convenu à 3 600 millions de dollars.

« Nous avons un long chemin à parcourir avec PlayStation »

Alors que Bungie continuera à fonctionner de manière indépendante, à auto-publier et à publier ses titres sur les plateformes de son choix, l’équipe nord-américaine de Destiny apportera valeur, connaissances et expérience au portefeuille PlayStation Studios. « Absolument, nous devrions nous attendre à plus [adquisiciones”, comenta Ryan al ser preguntado sobre si este estudio, el número 18 de los equipos de Sony, será el último.

“No hemos terminado, en absoluto. Tenemos un largo camino que recorrer con PlayStation. Personalmente, pasaré mucho tiempo con [el CEO de Bungie] Pierre [Parsons] et l’équipe Bungie, qui les aide à s’assurer que tout s’emboîte correctement et que l’autonomie est synonyme d’autonomie. Mais dans le reste de l’organisation, on a beaucoup plus de mouvements à faire », dit-il.

Bungie, pur talent, pur FPS : voilà comment sont les auteurs de Destiny

Le mouvement a pris tout le monde par surprise ; ainsi que l’accord entre Activision Blizzard et Microsoft. Dans les deux cas, tout indique que Sony et Microsoft continueront à souligner dans leurs objectifs de croissance l’incorporation de studios capables d’offrir du talent, des connaissances dans de nouveaux modèles commerciaux (dans le cas de Bungie, les jeux vidéo en tant que service) et de l’expérience dans genres spécifiques. comme le jeu de tir à la première personne et la construction d’un monde riche.

Bungie, les créateurs originaux de Halo, ont soutenu une propriété intellectuelle en constante expansion depuis 2013, Destiny, qui, avec son deuxième volet, ses futures extensions majeures, telles que The Witch Queen en février, et la future propriété intellectuelle continueront de fonctionner de manière indépendante et autonome. Après avoir appartenu à Microsoft et avoir maintenu un vaste accord d’édition avec Activision, les plus de 800 employés de Bungie déménagent désormais vers une nouvelle destination, qui sait si définitive : PlayStation.

