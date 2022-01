Bungie rejoint les PlayStation Studios : la pertinence de Destiny et de son passé

Le rachat de Bungie par PlayStation est un autre mouvement dans une industrie où les géants commencent à marquer du terrain. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une acquisition aussi importante que celle de Microsoft avec Activision, les 3 600 millions de dollars que Sony a payés se traduisent par le placement de l’entreprise dans l’une des bannières du service de jeu actuel.

Dans sa carrière, nous pouvons trouver des succès clés pour le jeu vidéo, comme c’est le cas de la saga Halo. Ses deux dernières propriétés intellectuelles inédites ont marqué un tournant dans leurs périodes respectives. Mais Bungie a un répertoire loin des grands noms. Leur nombre nous aide à comprendre le mouvement.

Destiny 2 : La Reine Sorcière

Avant Halo : En route pour Marathon

Depuis sa création en 1991, Bungie a toujours eu une prédilection pour le jeu de tir. Au-delà de ces premiers matchs après sa gestation, c’est avec Marathon que commence son idylle avec le fan. D’une certaine manière, beaucoup l’appellent la graine qui a engendré ce qui deviendra plus tard Halo.

Le contexte de science-fiction, associé à son engagement envers un gameplay solide sans oublier d’essayer de raconter l’épopée, donnerait lieu à deux autres jeux dans les années suivantes. La trilogie Marathon s’est terminée en 1996, mais d’autres adresses IP comme Myth et Oni suivraient. Autant de préludes à ce qui allait se passer après 2001 : le Master Chief était déjà présent.

Référent dans le jeu du service

La franchise Destiny, en particulier à partir de la seconde, a attiré l’attention d’investisseurs solides. La Chine était l’un des grands alliés des Américains. En 2008, ils ont reçu une injection de 100 millions de dollars de NetEase. C’est la cinquième entreprise du secteur du jeu vidéo avec la valeur marchande la plus élevée : 66 904 millions de dollars. Grasshopper Manufacture et une petite partie des actions de Quantic Dream sont deux de ses mouvements les plus discutés.

Les données générées par la saga sont particulièrement pertinentes. En septembre 2019, Destiny est devenue la septième franchise la plus vendue de l’histoire des États-Unis. Plus précisément, il s’agit de la deuxième marque du genre de tir à la première personne dans le classement de la même déclaration. Savez-vous qui détient la première place ? et, Call of Duty. Son revenu annuel est estimé entre 100 et 500 millions de dollars nets.

Sony a déclaré l’année dernière que plus de 25 % de ses dépenses sur le PlayStation Store au cours de l’exercice 20 provenaient de jeux F2P tels que Fortnite et Genshin Impact. Ce chiffre était en hausse par rapport aux 5 % de l’exercice 2016. La société a exploré divers vecteurs de croissance, comme indiqué lors de son IR Day l’année dernière. pic.twitter.com/ORu18xYCW7 —Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 31 janvier 2022

Ils ont actuellement la base Destiny 2 comme passerelle pour les utilisateurs au format free to play. C’est dès le lancement des extensions et de leurs pass annuels que vous misez une bonne partie de votre monétisation, entre autres éléments au sein du jeu.

L’année dernière, nous avons appris l’expansion de ses bureaux à Bellevue, Washington (États-Unis) à plus de 19 000 mètres carrés. En 2022, ils prévoient d’ouvrir un bureau international en 2022 établi dans la ville d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Ils travaillent à la fois sur le contenu de Destiny 2 et sur la nouvelle propriété intellectuelle pour laquelle aucune donnée n’a été partagée.

