It Takes Two, le GOTY 2021, aura des adaptations pour le cinéma et la télévision

It Takes Two, le célèbre jeu vidéo de Hazelight Studios avec Josef Fares à la barre et vainqueur du GOTY 2021 aux Game Awards, aura des adaptations pour le cinéma et la télévision ; C’est ainsi que le révèle le portail Variety, recueillant les premières impressions de certains des responsables, dont Fares lui-même, qui a célébré la confirmation de ces nouveaux projets, assurant qu' »il y a un grand potentiel » en eux.

Par les créateurs du film Sonic

Ainsi, la société de production dj2 Entertainment, à l’origine du récent Sonic : The Movie et d’autres futures adaptations du monde du jeu vidéo comme la série animée Tomb Raider pour Netflix et des adaptations comme Disco Elysium pour la télévision et Sleeping Dogs pour le cinéma, va devenir chargé d’adapter les aventures de Cody et May, même si pour l’instant on ne sait pas dans quel format ils le feront, au-delà de viser « le cinéma et la télévision », selon Variety.

Comme on dit, Josef Fares lui-même a déjà réagi à l’annonce, assurant que « créer le monde et l’histoire de It Takes Two était très amusant pour moi et pour l’équipe. Étant donné qu’il a un récit fort avec beaucoup de personnages loufoques et des moments fous d’action coopérative, le potentiel d’une bonne adaptation cinématographique ou télévisuelle est énorme.

Pour sa part, de la société de production audiovisuelle, ils ont également célébré le nouveau projet; Ainsi déclare Dmitri M. Johnson, PDG de la société : « Nous sommes honorés de collaborer avec Josef, Oskar et l’incroyable équipe de Hazelight Studios sur l’adaptation de It Takes Two. Comme le reste du monde du jeu vidéo, nous sommes tombés amoureux de Cody, May, Rose, Dr Hakim et de l’univers fantastique imaginatif créé par Hazelight, et nous avons hâte de donner vie à ces personnages et à ce monde. sur petit et grand écran », conclut le réalisateur.

Ne manquez pas notre analyse de It Takes Two, un titre qui a remporté le prix du jeu de l’année 2021 par FreeGameTips.

source | Variété