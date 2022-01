Playstation Rachète Bungie, Les Créateurs De Destiny

PlayStation rachète Bungie pour une somme s’élevant à 3,6 milliards de dollars. Les créateurs de Destiny rejoindront le portefeuille studio du japonais sous une série de conditions. Une fois la transaction finalisée, le studio restera « comme une filiale indépendante ».

Les clés de l’achat

De Sony Interactive Entertainment, ils assurent que Bungie maintiendra son indépendance en tant que studio multiplateforme. En fait, le studio aura la possibilité de « publier et d’atteindre les joueurs qu’ils choisissent de jouer ».

« Nous avons un partenariat étroit avec Bungie depuis le lancement de la franchise Destiny, et je ne pourrais être plus heureux d’annoncer l’accueil du studio dans la famille PlayStation », a déclaré Jim Ryan, PDG de Bungie, dans un communiqué de presse. « Il s’agit d’une étape stratégique dans la poursuite de l’évolution des expériences de jeu que nous créons. »

Je suis absolument ravi d’accueillir Bungie dans la famille PlayStation ! Bungie crée des jeux communautaires avec une technologie exceptionnelle qui sont extrêmement amusants à jouer, et je sais que tout le monde chez PlayStation Studios sera ravi de ce que nous pouvons partager et apprendre ensemble. pic.twitter.com/VySocfBxtx – Hermen Hulst (@hermenhulst) 31 janvier 2022

Que signifie cette collaboration ? Bungie note qu’ils « conserveront un contrôle créatif complet et une indépendance de publication de l’univers Destiny ». Sans aller plus loin, Destiny 2 confirme sa permanence sur toutes les plateformes où il est disponible et « s’étendra à de nouvelles ».

Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios, avoue être « un grand fan » de l’étude. « L’expertise technique de Bungie, associée à sa capacité à créer de grandes communautés fidèles, en fait un partenaire idéal pour un partenariat avec PlayStation Studios. Nous sommes ravis de faire des plans pour partager leurs compétences et leur expérience, et de libérer le potentiel d’avoir les esprits brillants de Bungie sous le toit de PlayStation. »

La société est actuellement dans la dernière ligne droite du lancement de The Witch Queen, l’extension qui entamera la cinquième année de prise en charge de Destiny 2. Son lancement est prévu le 22 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

