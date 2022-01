GTA Vice City The Definitive Edition arrive sur PS Now en février

PlayStation dévoile la gamme de jeux qui rejoindront le catalogue PS Now en février 2022. À partir du jour 1, vous trouverez quatre nouveaux titres dans le cadre de votre abonnement, parmi lesquels l’ajout de Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive se démarque Edition .

Tous les jeux PS Now en février 2022

Grand Theft Auto Vice City – L’édition définitive

Petit Grand Atelier

À travers les temps les plus sombres

la mort au carré

Le titre Rockstar restera au catalogue jusqu’au 2 mai de cette année ; les trois autres n’indiquent pas de chiffre exact, ce qui suggère leur permanence indéfinie.

Les joueurs PS4, PS5 et PC peuvent s’abonner à PlayStation Now pour 9,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois ou 59,99 € pour une année complète. Actuellement, le service compte plus de 700 jeux de PS2, PS3 et PS4. Il n’est pas apparu si Sony ajoutera des titres PS5 à l’avenir.

Vice City The Definitive Edition, une édition controversée

L’arrivée de The Definitive Edition promettait la version la plus à jour de la trilogie Rockstar. Cependant, son arrivée s’est accompagnée de multiples problèmes techniques et jouables qui ont assombri le résultat final. Pour les critiques, selon metacritic, la version Nintendo Switch était le sixième pire jeu de 2021 avec une note moyenne de 47 sur 100.

Quelques jours après son lancement, la société s’est excusée publiquement : « Nous voulons sincèrement nous excuser auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes en jouant. La franchise Grand Theft Auto et les jeux qui composent cette trilogie emblématique sont aussi spéciaux pour nous que pour les fans du monde entier. Les versions mises à jour de ces classiques n’ont pas été publiées dans un état qui réponde à nos normes de qualité, ou aux normes auxquelles nos fans s’attendent. »

Source : PlayStationBlog