Project Golden Nekker est le nom de code du nouveau jeu indépendant Gwent, le titre de carte The Witchert développé par CD Projekt RED. IGN a été chargé de publier l’exclusivité, qui indique 2022 comme fenêtre de lancement. Selon les médias nord-américains, il s’agit d’une expérience solo conçue par la même équipe Gwent.

Le but est d’offrir « une expérience solo captivante », mais différente des précédentes versions du jeu de cartes. Il sera distribué en tant que jeu autonome, ce qui signifie qu’aucune version du titre de base ne sera requise. Pawel Burza, responsable de la communication pour Gwent, a précisé que « ce n’est pas un autre Witcher Tales, mais quelque chose de différent ». Ils l’ont conçu comme un produit pour ceux qui préfèrent une aventure solo au lieu d’un « multijoueur compétitif ».

En décembre dernier, le réalisateur Vladimir Tortsov a laissé entendre que l’annonce était imminente. « Nous voulons annoncer les choses sur lesquelles nous avons travaillé lorsque le moment sera venu. Je suis vraiment excité par le projet et j’espère qu’il vous plaira autant qu’à moi. »

Art conceptuel du nouveau projet Gwent.

The Witcher sur les machines de nouvelle génération

CD Projekt RED reste concentré sur ses deux principales sagas. The Witcher 3: Wild Hunt et Cyberpunk 2077 auront tous deux une version améliorée et native pour PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Cependant, la version remaniée du sorceleur, développée par Saber Interactive, ne sera pas prête avant la seconde moitié de l’anus. Il n’en sera pas de même avec le deuxième projet, prévu pour le premier semestre 2022. En effet, le jeu a été vu sur le PS Store, ce qui laisse présager une possible annonce imminente.

Gwent: The Witcher Card Game est sorti sur PC, PS4, Xbox One et appareils mobiles iOS et Android. Thronebraker est apparu sur toutes ces consoles, ainsi que sur la Nintendo Switch.

