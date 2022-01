Final Fantasy Vii Remake Part 2 Sera Annoncé En 2021.

Que Final Fantasy VII Remake Part 2 avait des billets à annoncer en 2021 était quelque chose que l’on pouvait espérer. Square Enix célèbre le 25e anniversaire de ce septième chapitre et a déjà annoncé qu’ils cherchaient à produire des annonces. C’est précisément lors d’un événement qui s’est déroulé dans le cadre de l’anniversaire que Yoshinori Kitase, réalisateur du jeu classique et producteur du remake, a confirmé que la deuxième partie serait annoncée cette année.

« Nous travaillons dur sur Final Fantasy VII : Ever Crisis », a rappelé le producteur. « Aussi, concernant le très attendu remake de Final Fantasy VII [Part 2], il y aura plus d’informations cette année si nous le pouvons. Bien que la nuance « si nous pouvons » rajoute un conditionnel peu flatteur, Kitase a nuancé ses propos lorsqu’on lui a insisté pour savoir s’il était sûr ou non que le projet sera dévoilé en 2022.

« et. Nous venons de lancer le 25e anniversaire de Final Fantasy VII, nous voulons donc célébrer et exciter les fans. Au cours des 12 prochains mois, nous souhaitons partager certaines informations. Attendez des nouvelles ».

Final Fantasy : Ever Crisis fera ses débuts plus tôt

Le deuxième volet de cette réinvention sera réalisé par Naoki Hamaguchi, qui était également l’un des réalisateurs de la partie 1. Tetsuya Nomura, quant à lui, assumera un rôle plus général en tant que directeur créatif pour l’ensemble du projet Final Fantasy VII. Avant que l’histoire de Cloud et de la société ne continue de se dérouler dans ce produit principal, les joueurs sur les appareils mobiles iOS et Android pourront profiter de Final Fantasy VII : Ever Crisis, un titre gratuit qui suit les principaux événements de l’original.

Final Fantasy VII Remake est en vente sur PS4. Plus tard est venu Intergrade, la version optimisée pour PS5, qui est actuellement également disponible sur PC. L’extension mettant en vedette Yuffie est parallèle à l’histoire principale et est actuellement le seul DLC pour le jeu vidéo.

