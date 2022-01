Fortnite : Epic Games demande aux dataminers de ne pas divulguer de contenu crypté

Epic Games a donné un coup de semonce aux dataminers de Fortnite. Selon un mineur de données populaire de Fortnite Battle Royale, un employé de la société multimillionnaire l’aurait contacté pour lui demander, ainsi qu’à ses collègues, de ne plus divulguer de contenu crypté dans le jeu. On vous dit tout ce qu’on sait à ce sujet, mais pas avant de vous rappeler que le chapitre 3 de Fortnite en est actuellement à sa saison 1.

Epic Games demande aux fuyards de Fortnite de ne pas divulguer de contenu crypté

Le 31/01/2022, le dataminer et développeur GMatrixGames, qui se consacre à la fuite de contenu Fortnite et travaille à cet effet sur l’application FModel dédiée, a publié ce qui suit sur son compte Twitter :

C’est par respect pour Epic et leurs partenaires car nous voulons qu’ils continuent à travailler ensemble pour apporter des trucs sympas à Fortnite, et publier des trucs d’autres sociétés pourrait causer des problèmes qui pourraient plus tard empêcher cela… – GMatrixGames (@GMatrixGames) 30 janvier 2022

Pour ceux d’entre vous qui ne souhaitent pas voir de skins cryptés, vous pouvez désactiver la phrase suivante car elle sera utilisée dans l’un de nos messages pour les skins cryptés. « [ ENCRYPTED LEAK ] » – GMatrixGames (@GMatrixGames) 30 janvier 2022

« Pour honorer la demande indirecte d’Epic, et selon nos propres considérations, pour le patch 19.20 et au-delà, nous ne divulguerons aucun contenu crypté. J’espère que vous comprenez ! », a-t-il déclaré. « C’est par respect pour Epic Games et leurs partenaires, car nous voulons qu’ils continuent à apporter du contenu sympa à Fortnite, et publier des contenus d’autres sociétés pourrait causer des problèmes à l’avenir », a-t-il poursuivi. « Les articles skins originaux d’Epic Games continueront d’être publiés, soit dit en passant ; cela ne se fera qu’avec (des collaborations) d’autres sociétés. »

Nous avons contacté GMatrixGames via Discord pour tout commentaire supplémentaire qui pourrait éclairer davantage la question. Selon lui, il s’est entretenu avec Magma, un employé d’Epic Games sur Discord, qui lui a demandé, au nom de l’entreprise, d’arrêter de divulguer du contenu crypté dans Fortnite pour lui et ses amis.

« Qu’est-ce qu’un contenu crypté ? », vous demandez-vous peut-être en ce moment. Avec chaque nouveau patch Fortnite, en utilisant des techniques et des outils de datamining, il est possible de voir quel nouveau contenu est ajouté au jeu. Il y a du contenu visible sans qu’il soit nécessaire de faire une action extraordinaire car il n’est pas crypté/crypté. Par exemple, cette image ci-dessous serait tout le nouveau contenu sous forme d’objets skins ajouté à Fortnite avec le patch 19.10 du mardi 18 janvier 2022, sans compter le contenu crypté :

Tous les nouveaux articles skins du patch 19.10 de Fortnite

Avec chaque nouveau correctif, le contenu chiffré par une clé AES 256 bits est généralement ajouté dans les fichiers .pak. En Français, et dit très « brut »: c’est une sorte de mot de passe de 64 caractères dont nous avons besoin pour pouvoir accéder à ce contenu protégé. Epic Games met généralement des collaborations dans ces fichiers cryptés, qui sont automatiquement déverrouillés avec leur clé AES respective quelques minutes seulement avant leur arrivée dans le magasin un jour précis (à 01h00 CET en hiver ou à 02h00 CEST en été temps en Espagne).

Avec le patch 19.10, GMatrixGames et leurs amis ont réussi à usurper les clés AES-256 de divers packs pour divulguer les collaborations de Hawkeye, Vi d’Arcane : League of Legends et le Green Goblin.

Un groupe de dataminers a réussi à divulguer ces collaborations le jour même de leur ajout à Fortnite avec un patch

Nous supposons qu’une entreprise de la taille d’Epic Games a préféré avertir et agir de bonne foi avec ce qui, après tout, est un groupe d’enfants fans de programmation et de Fortnite Battle Royale, au lieu d’engager les poursuites judiciaires appropriées. Pendant ce temps, la communauté Fortnite est divisée concernant cette décision : il y a ceux qui soutiennent Epic Games en défendant leurs intérêts et n’aiment pas se faire « spoiler », tandis que d’autres sont favorables à ce type de fuite car ainsi ils peuvent décider quoi dépenser vos paVos (la monnaie virtuelle du jeu) sur.

Le patch 19.20 sortira le 01/02/2022, et apportera sûrement de nouvelles collaborations, étant donné que dans un article de blog d’Epic Games au début de la saison, il était assuré que « de nouveaux amis arriveraient tout au long de la saison ». et ennemis de Spider-Man ». En fait, nous savons déjà, grâce au datamining effectué par nous-mêmes, qu’un nouveau skin Mary Jane arrivera à un moment donné. Reste cependant à savoir si ces data miners respecteront ou non cette demande d’Epic Games.

