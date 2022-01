Gran Turismo 7 sera le protagoniste d’un nouvel état des lieux

Gran Turismo 7 sera la vedette de la prochaine édition de State of Play. La diffusion PlayStation promet « plus de 30 minutes d’images inédites et de détails » de la dernière œuvre de Kazunori Yamauchi. Il aura lieu le 2 février à 23h00 (CET) via les canaux officiels de l’éditeur.

N’oubliez pas que le titre sera mis en vente à partir du 4 mars exclusivement pour les systèmes PS5 et PS4. Dans la version nouvelle génération, il faudra un téléchargement de 89,4 Go au format numérique, sans compter le supplément qu’ajoutera le patch du premier jour. Sur le site Web de PlayStation, cependant, ils soulignent que vous devrez libérer au moins 110 Go de stockage.

Gran Turismo 7 : c’est son 25e anniversaire

Le simulateur aura une seule édition spéciale au format physique et numérique qui regroupe les deux versions. L’édition du 25e anniversaire comprend une boîte en métal spéciale à l’intérieur d’une pochette en carton avec le logo de ce cadre. Le disque inclus correspond à la version PS5 ; Les utilisateurs de PS4 trouveront un code à l’intérieur pour échanger leur jeu numérique sur le PS Store. Si vous faites le saut vers la nouvelle génération, vous pouvez le faire pour seulement 10 euros.

De plus, vous trouverez les bonus en jeu suivants :

1 million de crédits de jeu

Toyota GR Yaris avec un design spécifique pour chaque pays

30 avatars PSN de fabricants partenaires

Bande originale de Gran Turismo (numérique)

Vous pouvez le réserver dans les établissements habituels et PS Store pour un prix conseillé de 99,99 euros. En revanche, vous trouverez l’édition standard à 79,99 euros sur PS5 ; 69,99 euros sur PS4.

