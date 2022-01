Dying Light 2 : Restez humain | Date de sortie, éditions et bandes-annonces

Amazfit GTR 2e Montre Connectée Homme avec Alexa Intégré, 1.39" AMOLED, SpO2, Cardiofrequencemètre, 5 ATM Etanche Montre Sport GPS, 90+ Modes Sportifs Smartwatch iOS Android(Noir)

[Une œuvre d'Art à Votre Poignet] Le Design mince et léger sans bordure comprend un grand écran HD AMOLED de 1,39 pouces recouvert de verre incurvé.Nous vous proposons 50+ cadrans de montres au choix, ainsi que plus de 40 écrans assortis toujours allumés, et vous pouvez également télécharger vos propres photos sur le fond du cadran de la montre. [Alexa Intégré et Assistant Intelligent] Pour régler des alarmes, consulter la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents, poser des questions etc, il suffit de lever le poignet et de dire à Alexa ce dont vous avez besoin. Amazfit GTR 2e dispose d'une fonction de contrôle vocal hors ligne, vous permettant d'effectuer des opérations vocales sur votre montre sans accès à Internet. [90 Modes Sportifs et 5 ATM Etanche] Activez l'un des modes sports et la montre produira un rapport analytique correspondant après que vous aurez terminé pour vous aider à améliorer votre plan d'exercice. La reconnaissance intelligente des modes sports élimine le besoin de sélectionner manuellement le mode sport, et 5 ATM signifie que vous pouvez la porter pendant que vous nagez. [Légère et Autonomie de 24 Jours] Doté d'une conception de circuit plus sophistiquée, d'un corps plus mince et d'une batterie haute capacité, GTR 2e montre connectée dispose d'une autonomie prolongée qui vous couvre jusqu'à 24 jours en utilisation normale, où que vous vous exerciez. [Tracker d'Activité Complet] Équipé du BioTracker 2, Amazfit GTR 2e peut fournir une surveillance de la fréquence cardiaque sur 24h, une mesure de la SpO2 et un contrôle du sommeil/stress. Il comprend également le système d'évaluation de la santé PAI, qui utilise des algorithmes pour convertir des données complexes sur la santé et l'activité, afin de vous aider à comprendre votre état physique.