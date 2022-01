Elden Ring aura des marécages empoisonnés : « Je ne peux pas m’en empêcher », déclare Miyazaki

Elden Ring ne laissera pas de côté les traditionnels marécages empoisonnés qui accompagnent les œuvres de la saga Souls depuis sa création. Hidetaka Miyazaki, créateur de l’opus tant attendu de FromSoftware, a expliqué sa passion pour les tourbières empoisonnées dans une interview accordée à Game Informer.

« En créant ce jeu, j’ai redécouvert mon amour pour les marécages empoisonnés », dit-il sans ambages. « Je sais ce que les gens pensent d’eux, mais soudain je me rends compte que je suis en train d’en créer un et je ne peux pas m’en empêcher. Cela arrive tout simplement. »

Scarlet Rot, le nouvel effet de marais vénéneux

Les marécages toxiques dans Dark Souls ont des effets toxiques et incluent du poison, réduisant également la mobilité; mais dans Elden Ring, ils causeront un effet supplémentaire sur le joueur, le soi-disant Scarlet Rot. Bien que le créatif japonais ne soit pas entré dans les détails, il invite les utilisateurs à découvrir cette nouvelle condition lors de leurs sessions de jeu à partir de fin février.

Selon Hidetaka Miyazaki lui-même, « Elden Ring est l’aboutissement de tout ce que nous avons fait avec Dark Souls », son travail « le plus grand et le plus profond ». Il y a quelques jours à peine, il a également confirmé que le titre comporterait plusieurs fins. Dans cet article, vous pouvez voir son dernier gameplay, avec de nouveaux détails sur ses énormes étapes. L’un d’eux, le nouveau château de Mourne.

Elden Ring : compte à rebours avant son lancement mondial

Elden Ring devrait être lancé le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Le titre arrivera au format physique et numérique dans le but de devenir la première sortie majeure de l’année pour Bandai Namco, éditeur de l’œuvre, ainsi que pour FromSoftware, qui connaît actuellement son meilleur moment en termes de popularité et d’attente. fait référence. Dans quelques semaines, nous saurons si le titre a répondu à ces attentes ou non.

source | joueur sur ordinateur