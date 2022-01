Alien : c’était la fin alternative du film original qui aurait ruiné la saga

Alien, le film de 1979 réalisé par Ridley Scott et interprété par Sigourney Weaver, est automatiquement devenu un classique du cinéma, mettant à l’écran pour la première fois une histoire de science-fiction centrée sur la terreur causée par le déjà célèbre Xenomorph. Un film qui a placé son réalisateur et son actrice principale à l’avant-garde de l’industrie et qui a servi de base pour développer une série de suites et son propre univers qui reste pleinement valable à ce jour. Mais l’avenir de la franchise n’aurait pu rien aboutir si une fin alternative s’était réalisée, qui est maintenant révélée par le média Screen Rant et dans laquelle le destin de Ripley était très différent.

C’était la fin alternative d’Alien que nous n’avions jamais vue

Ainsi, cette fin alternative nous présente pratiquement la même fin, bien qu’au moment où Ripley ouvre le verrou vers l’espace extra-atmosphérique pour se débarrasser du Xenomorph, il parvient à s’accrocher au lieu d’être renvoyé. Ripley tire alors un harpon sur l’Alien, en vain. À ce moment, le Xénomorphe se précipite sur la combinaison dans laquelle se trouve Ripley pour se protéger de l’ouverture de la porte extérieure vers l’espace et détruit son casque, arrachant la tête du lieutenant.

Cependant, cette fin a été exclue par la propre société de production du film, car elle empêchait l’histoire de Ripley et des Xénomorphes de se poursuivre, telle qu’elle avait été conçue. Et c’est que Aliens: The Return, une suite beaucoup plus axée sur l’action, a totalement bu des événements de l’épisode original, avec un Ripley pratiquement transformé en héroïne d’action. Plus tard, Alien 3 et Alien Resurrection arriveraient, également avec Sigourney Weaver, pour faire place aux plus actuels Prometheus et Alien: Covenant, en plus des croisements avec Predator.

