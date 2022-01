Nintendo bloque plus de 1 300 vidéos musicales d’une chaîne YouTube

Le partage de musique de jeux tels que The Legend of Zelda : Ocarina of Time ou Super Mario 64 peut entraîner des réclamations de droits d’auteur par Nintendo. Cela a été confirmé par la youtubeuse Gilva Sunner, qui possède une chaîne dédiée aux bandes sonores des jeux Nintendo. Au réveil, il a été surpris de constater qu’il avait plus de 1 300 réclamations pour atteinte aux droits d’auteur contre ses vidéos.

Comme confirmé sur Twitter, ceux de Kyoto ont participé à des vidéos avec de la musique des jeux suivants :

La légende de Zelda : un lien vers le passé

La Légende de Zelda : Twilight Princess

La Légende de Zelda: Skyward Sword

Super Smash Bros. Mêlée

Brawl Super Smash Bros.

L’île de Yoshi

Super Mario Land

Super Mario Galaxie

Super Mario World

Nouveau Super Mario Bros.

Mario & Luigi : Équipe de Rêve

mario monde 3d

Le manoir de Luigi

Mario & Bowser : Voyage au centre de Bowser

Insurrection de Kid Icare

Le pays des rêves de Kirby

Kirby Triple Deluxe

Une dispute qui vient de loin

Ce n’est pas la première fois que Nintendo tente de bloquer les vidéos de Gilva Sunner. En 2019, l’utilisateur lui-même a révélé avoir reçu des plaintes de la division japonaise de l’entreprise, mais ce n’est qu’en 2022 que Mario’s a réussi à bloquer la plupart des vidéos. « Je vais être clair encore une fois : je ne monétise pas mes vidéos et je n’en tire aucun profit économique. Je comprends que cela ne justifie pas de télécharger le contenu », a-t-il écrit il y a quelques années.

« Je ne suis ni en colère ni surpris que Nintendo fasse cela, mais je pense que c’est un peu décevant qu’il n’y ait pas d’alternative. Si Nintendo pense que c’est la bonne chose à faire, je les laisserai fermer ma chaîne. C’est votre contenu après tout. Et il ajoute : « Si vous voulez me considérer comme un criminel ou un voleur, ça va, on m’a traité de pire. »

