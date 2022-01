Doctor Strange dans le multivers de la folie : nouveau synopsis avec mention d’un mystérieux méchant

Docteur étrange dans le multivers de la folie, le prochain film MCU qui sortira en salles en mai de cette année, a mis à jour son synopsis officiel avec une brève mention d’un mystérieux méchant. Cela a été publié par Disney, partageant l’intégralité du casting d’un film qui vise à ouvrir définitivement le multivers Marvel après les événements de Spider-Man: No Way Home.

Doctor Strange 2 nouveau synopsis

« Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives époustouflantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. » déjà un méchant qui reste pour l’instant anonyme.

Et c’est que malgré le fait que dans la bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que vous pouvez voir au début de l’actualité, des personnages comme Gargantos ou une version sombre de Doctor Strange apparaissent (sûrement, celui que nous avons vu dans le série Et si…?), il faudra attendre de nouvelles avancées ou la première du film pour lever tous les doutes sur qui sera le véritable méchant de cette histoire multiverselle.

De plus, Disney a partagé l’intégralité du casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un film mettant en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, avec Michael Stühlbarg et Rachel McAdams. Le film est réalisé par Sam Raimi et Kevin Feige est le producteur. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll et Jamie Christopher sont producteurs exécutifs. Le scénario est écrit par Michael Waldron. Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre en salles le 6 mai 2022.

source | Disney