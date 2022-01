Final Fantasy VII fête ses 25 ans et ses créateurs anticipent de nouveaux projets

Final Fantasy VII Remake a réactivé le développement de projets liés au titre de Cloud, Tifa, Aeris et compagnie. Profitant du fait que le jeu original fête ses 25 ans, Square Enix l’a célébré avec des messages publiés par deux figures importantes de cette saga, Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura, respectivement producteur et réalisateur du remake. Les développeurs vétérans n’ont pas hésité à s’assurer qu’il y a plus de projets en cours.

« Cette année, nous atteignons le 25e anniversaire de Final Fantasy VII », a rappelé Yoshinori Kitase, également réalisateur du septième opus. « C’est aussi le 35e anniversaire de la série Final Fantasy, ce qui signifie que Final Fantasy VII est né la 10e année de cette histoire de 35 ans. »

Kitase assure que personnellement, il a toujours conçu cet épisode comme « un jeu récent », mais maintenant il est devenu l’un des « premiers ». Cependant, ils se sont sentis très fiers qu’il ait été sélectionné « comme le troisième jeu le plus populaire » par le Japonais, à travers un sondage télévisé : « Si nous avons réalisé quelque chose comme ça, c’est principalement grâce au soutien que nous avons reçu des fans au fil des ans. Merci beaucoup. »

Nouveaux projets, aucune idée

Le créatif a déclaré que « Final Fantasy VII est réapparu comme le titre le plus récent de la saga », entre les mains de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII : The First Soldier. « Vous pouvez vous attendre à des développements encore plus excitants à l’avenir. »

Tetsuya Nomura, le directeur du remake, a également parlé de futurs nouveaux projets, mentionnant Final Fantasy VII: Ever Crisis, un jeu vidéo pour appareils mobiles iOS et Android qui sortira bientôt en free-to-play. « Avec tous ces projets passionnants, je vois de plus en plus de personnes soutenir Final Fantasy VII. Non seulement les fans du titre original, mais aussi ceux qui ne l’ont jamais expérimenté. « Il y aura encore plus de projets Final Fantasy VII dans le futur. ils ont commencé [a desarrollarse] après le remake.

Selon Nomura, le studio voit le 25e anniversaire comme un tournant pour les futurs titres se déroulant dans l’univers de Final Fantasy VII.

source | Square Enix