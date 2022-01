Cyberpunk 2077 : la jaquette de sa version next-gen fuite, toujours non datée

La base de données du PlayStation Store a inclus une nouvelle couverture Cyberpunk 2077 pour le fichier du jeu dans sa version PS5. Le jeu vidéo CD Project, après sa première convulsive sur PS4 et Xbox One fin 2020 —y compris un retrait temporaire sur le portail Sony—, prépare depuis plus d’un an la première de la version next gen. Ce moment se rapproche et, à en juger par cette indication, des sources indiquent un lancement imminent.

La couverture indique clairement que l’intention est d’opter pour une relance de Cyberpunk 2077. Couverture différente, sang neuf. L’ambitieux RPG futuriste en monde ouvert de l’équipe polonaise cherchera à se racheter sur les consoles Sony et Microsoft actuelles, où il tentera d’offrir des performances comparables à celles des ordinateurs milieu-haut de gamme, satisfaisant ainsi les souhaits des fans insatisfaits des performances sur consoles vétérans, machines de la génération précédente. Cette décision suggère que la sortie du jeu pourrait prendre quelques semaines.

En novembre dernier, lors de la présentation des résultats financiers, CD Projekt assurait que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 étaient sur la bonne voie dans leurs versions next gen ; aussi espèrent-ils pouvoir les publier aux dates estimées par eux-mêmes à ces mêmes dates.

Cyberpunk 2077 sortira sur PS5 et Xbox Series au premier trimestre 2022

Cyberpunk 2077 est sorti fin 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Les joueurs PS5 et Xbox Series peuvent actuellement jouer via la rétrocompatibilité; la version nouvelle génération sera repoussée jusqu’au premier trimestre 2022, a promis CD Projekt RED ; tandis que The Witcher 3 fera de même avec son édition next gen au deuxième trimestre 2022. La mise à jour vers les consoles nouvelle génération sera gratuite pour ceux qui ont déjà le titre acheté sur PS4 ou Xbox One.

source | VGC