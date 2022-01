Jeux gratuits de février sur PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro

Le mois de février approche, le deuxième mois de la passionnante année 2022, qui sera pleine de grandes sorties et de jeux vidéo qui cherchent à faire partie de l’histoire du médium. Ce qui ne change pas, ce sont les sorties mensuelles des programmes d’abonnement de Sony, Microsoft, Google et Amazon, qui ont déjà présenté leurs rotations de jeux gratuits pour ce février 2022. Nous vous dirons quand tous seront lancés,

Comme chaque mois, le moment est venu de rassembler tous les jeux gratuits proposés dans les programmes d’abonnement PS4, Xbox One, Twitch et Google Stadia en février 2022 ; une autre façon de désigner PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro.

Nous nous souvenons, comme toujours, que de FreeGameTips, nous avons également plusieurs articles mis à jour avec les meilleurs jeux vidéo gratuits pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch de 2022.

Jeux PS Plus gratuits en février 2022

Les jeux gratuits pour les abonnés PS Plus en février sont Planet Coaster : Console Edition (PS5), Tiny Tina Storms the Dragon’s Dungeon : A Unique Adventure (PS4) et UFC 4 (PS4). Sony a opté pour trois titres pas trop médiatiques pour le deuxième mois de la saison et a dévoilé les dates de sortie de chacun d’entre eux sur le service ; ainsi que le jour limite pour les échanger. Les abonnés pourront les réclamer sur leur compte PSN pendant les jours désignés. Nous passons la liste :

Planet Coaster : Console Edition (PS5) — Du 1er février au 28 février.

Tiny Tina Storms the Dragon’s Dungeon: A Unique Adventure (PS4) – Du 1er février au 28 février.

UFC 4 (PS4) — Du 1er février au 28 février.

Nous n’oublions pas une autre incitation supplémentaire pour les joueurs PlayStation 5, exclusive aux utilisateurs de PS5: la collection PS Plus (Collection PS Plus), une bibliothèque de 20 titres déterminants du catalogue PlayStation 4. Nous trouvons des œuvres de sociétés propriétaires et tierces : Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered, Monster Hunter World, Persona 5, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition…

Jeux inclus dans PS Plus Collection

Depuis les studios PlayStation

Transmis par le sang

jours passés

Détroit : devenir humain

God of War

Deuxième fils infâme

Ratchet et Clank

Le dernier gardien

The Last of Us remasterisé

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: A Thief’s End

jeux tiers

Batman : Chevalier d’Arkham

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Fallout 4

Final Fantasy XV Édition Royale

monde des chasseurs de monstres

Mortal Kombat X

personne 5

Resident Evil 7 : Danger biologique

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2021

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

Abonnement PS Plus 3 mois : 24,99 euros (8,33 euros/mois)

Abonnement PS Plus 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)

Vous pouvez consulter tout le contenu PS Plus en février 2022 ici.

Jeux Xbox Live GOLD gratuits pour février 2022

Bien que le service vedette de Microsoft soit le Xbox Game Pass, le classique Xbox Live GOLD — qui donne accès au jeu en ligne dans les jeux vidéo premium — poursuit son cours et nous propose un total de quatre jeux sans surcoût à l’abonnement tout au long de ce mois de février. Comme d’habitude, les dates sont réparties en quinzaines, avec une configuration qui est la suivante. Broken Sword 5 The Serpent’s Curse, Aerial Knight’s Never Yield, Hydrophobia et Band of Bugs sont les choix.

Broken Sword 5 The Serpent’s Curse – Disponible du 1er au 28 février sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Aerial Knight’s Never Yield – Disponible entre le 16 février et le 15 mars sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Hydrophobie – Disponible du 1er au 15 février sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360.

Band of Bugs – Disponible du 16 au 28 février sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360.

Nous vous rappelons que les titres de la rotation de janvier, NeuroVider et Space Invaders Infinity Gene, seront disponibles jusqu’au 31 janvier. En revanche, Aground peut continuer à être réclamé jusqu’au 15 février.

Vous pouvez consulter tout le contenu Xbox Live GOLD en février 2022 ici.

Jeux Google Stadia Pro gratuits en février 2022

Google a révélé qu’il ajoutera 7 jeux à son service Stadia Pro le 1er février. À partir de ce mardi, les joueurs abonnés pourront profiter de titres tels que Life Is Strange Remastered, Merek’s Market ou Cosmic Star Heroine, entre autres, sans frais supplémentaires.

Life Is Strange Remastered — À partir du 1er février.

Life Is Strange: Before The Storm Remastered – À partir du 1er février.

Cosmic Star Heroine — À partir du 1er février.

Marché de Merek — À partir du 1er février.

Nanotale – Typing Chronicles – À partir du 1er février.

Applaudissements à une main – À partir du 1er février.

PHOGS ! — A partir du 1er février.

Avec ces ajouts, le catalogue Google Stadia Pro passe à 50 jeux vidéo. Nous rassemblons ci-dessous tous les titres inclus pour les abonnés du service de streaming Google : Wave Break, HITMAN – The Complete First Season, République, Cake Bash, Little Big Workshop, Destroy All Humans !, Journey to the Savage Planet, Epistory – Typing Chronicles, Crayta : Premium Edition, PixelJunk Raiders, AVICII Invector, Il est venu de l’espace et a mangé nos cerveaux, Terraria, Killer Queen Black, Trine 4 : Le prince cauchemardesque, Kemono Heroes, Ys VIII : Lacrimosa de DANA, La légende des héros : Sentiers de Cold Steel III, The Darkside Detective, FLOOR KIDS, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, Hundred Days – Winemaking Simulator, Blue Fire, Moonlighter, Control Ultimate Edition, GRIME, Foreclosed, PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, ARK: Survival Evolved, DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure, Darksiders II Deathinitive Edition, Jusqu’à la fin, The Falconeer: Warrior Edition, Hello Engineer, Saints Row IV: Re-Elected, Wavetale, TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS, Wre ckfest, Darksiders 3, Bloodstained, Shantae: Risky’s Revenge, Darkside Detective: A Fumble in the Dark et DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders, Life Is Strange Remastered, Life Is Strange: Before The Storm Remastered, Cosmic Star Heroine, Nanotale – Typing Chronicles, Merek’s Market, One Hand Clapping et PHOGS !

Vous pouvez consulter tout le contenu de Stadia Pro en février 2022 ici.

Jeux gratuits Prime Gaming (Amazon) en février 2022

À partir de ce 2 février, Prime Gaming recevra sa rotation correspondante de contenu gratuit. Alors que des titres comme World War Z: Aftermatch peuvent être réclamés jusqu’au 7 février (c’était l’un de ceux choisis en janvier), les membres de Pirme Gaming (qui fait partie de l’abonnement Amazon Prime) prendront les cinq titres suivants totalement gratuits dans son PC version.

Stellaris — Depuis le 2 février.

Ashwalkers: A Survival Journey – À partir du 2 février.

Aussi loin que l’œil – À partir du 2 février.

Double Kick Heroes – À partir du 2 février.

grand objectif! Ligue de football — À partir du 2 février.

Comme toujours, en dehors des jeux gratuits qui peuvent être réclamés ce mois-ci, Amazon propose du butin pour des jeux comme ew World, Apex Legends, Battlefield 2042, Blankos, Fall Guys, FIFA 22, Lords Mobile, Roblox, Two Point Hospital. Contenu DLC supplémentaire sans frais supplémentaires pour les abonnés.

Vous pouvez consulter tout le contenu de Prime Gaming en février 2022 ici.