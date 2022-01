Pokémon Legends Arceus fait ses débuts avec des enregistrements au format physique au Royaume-Uni

Pokémon Legends Arceus a signé des débuts avec des records de ventes au format physique lors de sa première semaine au Royaume-Uni. Disponible depuis vendredi dernier, en seulement trois jours, le dernier travail de Game Freak sur Nintendo Switch a enregistré la quatrième meilleure première de tous les jeux vidéo Pokémon de toute l’histoire du pays britannique ; la vente la plus rapide de l’histoire en ce qui concerne les versions individuelles.

Pokémon Legends Arceus : le jeu individuel le plus vendu de la saga

Car Pokémon Arceus Legends ne se divise pas en deux titres, mais en une seule alternative d’achat. L’effet « get them all » s’est répandu dans les îles britanniques au cours de la semaine se terminant le 30 janvier avec un chiffre vraiment représentatif : 50% des jeux vendus au format physique étaient Arceus Pokémon Legends.

Pokémon Legends Arceus représente la plus grande avancée jouable depuis la création de la saga il y a vingt-cinq ans.

De plus, Nintendo —l’éditeur du jeu vidéo— réalise ce record dans un mois peu propice aux lancements qui monopolisent les chapiteaux, janvier, avec apparemment beaucoup moins de volonté d’achat que lors des campagnes de Noël (où la plupart des principales tranches des jeux vidéo ont traditionnellement été publiés). la dernière décennie).

Seuls Pokémon Soleil et Lune (2016, 3DS), Pokémon Épée et Bouclier (2018, Nintendo Switch) et Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha (2014, 3DS) ont réussi à vendre plus de copies physiques que Pokémon Arceus Legends lors de sa première semaine dans le ROYAUME-UNI. De même, cette nouvelle approche jouable axée sur l’action, l’exploration et l’aventure surpasse Pokémon Noir et Blanc (2011, NDS) et Pokémon Brillant Diamant et Perle Brillante (2021, Nintendo Switch) ; ce dernier publié en novembre dernier.

Le nombre de secrets, de légendes et de contenu (également endgame) est énorme : des dizaines d’heures pour tous les saisir.

Top 10 des sorties Pokemon au Royaume-Uni (format physique)

Pokémon Soleil et Lune (2016, 3DS) Pokémon Épée et Bouclier (2018, Nintendo Switch) Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha (2014, 3DS) Pokémon Légendes Arceus (2022, Nintendo Switch) Pokémon Noir et Blanc (2011, NDS) Pokémon Diamant brillant et Perle scintillante (2021, Nintendo Switch) Pokémon X et Y (2013, 3DS) Pokémon Allons-y, Pikachu ! / Évoli! (2018, Nintendo Switch) Pokémon Jaune (2000, Game Boy) Pokémon Cœur Or / Âme Argent (2010, NDS)

En attendant les performances numériques et les premières ventes dans des territoires clés comme les États-Unis et le Japon (ce jeudi), Pokémon Arceus Legends est sur le point de devenir un énorme succès commercial pour The Pokémon Company et Nintendo.

Cela peut vous intéresser :

source | GamesIndustry ; Christophe Dring (deux)