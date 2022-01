Zelda Ocarina of Time dans Unreal Engine 5 : ce serait Lake Hylia dans la nouvelle génération

The Legend of Zelda : Ocarina of Time est l’un des jeux vidéo les plus populaires de l’histoire. Un fait hors de tout doute, qui conduit souvent de nombreux utilisateurs à créer des œuvres artistiques inspirées du titre Nintendo 64. Et cette fois, RawnLink revient dans la mêlée avec ce qu’il fait de mieux : recréer des environnements de jeu avec Unreal Engine 5, le puissant moteur graphique de Epic Games. Dans la nouvelle vidéo qu’il a partagée, nous pouvons voir Link se déplacer à travers le lac Hylia et ses environs. De plus, nous pouvons également apprendre certains des détails techniques de leur travail.

Un détail à garder à l’esprit est que l’intention de RwanLink n’est pas de concevoir un remake jouable du jeu complet. Au lieu de cela, son objectif est simplement de « devenir un grand artiste » et d’offrir ses créations pour rendre hommage à l’un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Lake Hylia est la deuxième de ses œuvres, car il a déjà fait de même avec les premières étapes de l’aventure, et compte bien continuer à le faire avec d’autres à l’avenir.

The Legend of Zelda : Ocarina of Time, où y jouer en 2022 ?

La dernière version du titre est disponible dans le pack d’extension en ligne Nintendo Switch. Le service, qui propose plusieurs jeux Nintendo 64 tels que Paper Mario, Lylat Wars et Mario Kart 64, entre autres, inclut l’aventure populaire de Link dans son catalogue.

Une autre alternative hautement recommandée est The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D, le remake que Grezzo a développé pour la Nintendo 3DS en 2011. Le titre nous a donné l’opportunité de profiter d’une toute nouvelle section graphique, ainsi que de plusieurs améliorations au niveau utilisateur et interface. Vous pouvez découvrir tous les détails dans notre analyse.

source | Rwan Lien sur YouTube