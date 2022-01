Le réalisateur d’Uncharted : The Lost Legacy pense que "Tom Holland est un excellent choix"

Tout au long de l’histoire de la franchise Uncharted, des noms comme Neil Druckmann, Bruce Straley ou Ammy Hennig viennent à l’esprit, mais dans son processus de création, il y en a eu d’autres qui sont également essentiels, comme Shaun Escayg ou Kurt Margenau. Margenau lui-même, directeur d’Uncharted: The Lost Legacy et l’un des concepteurs les plus importants d’Uncharted 4: A Thief’s End, s’est exprimé à l’occasion du lancement d’Uncharted: Legacy of Thieves Collection -qui comprend les deux jeux- et aussi de la prochain film avec Tom Holland.

Margenau confirme qu’il n’a rien vu de plus du film que ce que le reste d’entre nous a vu, c’est-à-dire ce qui a été montré dans les bandes-annonces, il n’a donc pas encore formé d’opinion sur le film. Bien sûr, ce qu’il a précisé, c’est qu’il aime le choix de Tom Holland en tant que jeune Nathan Drake.

Deux noms importants dans l’histoire de Drake

« Aucun de nous – Escayg et lui – ne sommes impliqués dans le film, et je suis ravi de voir l’interprétation du personnage par Tom Holland. Je n’en sais pas plus que ce qui a été vu dans les bandes-annonces », déclare Margenau. « Je suis excité. C’est comme » c’est enfin arrivé ! » Nous avons Uncharted sur grand écran, et il ne va plus changer de réalisateur, et il ne sera plus en développement. Je pense que Tom Holland est un excellent choix. , et ils se sont inspirés des jeux vidéo, donc c’est très satisfaisant de voir que ça va être dans les films. »

Pendant ce temps, l’avenir de la franchise dans les jeux vidéo est incertain, mais dans la même interview, Escayg assure que maintenant ils n’excluent rien. « Je pense que nous pouvons dire que vous ne pouvez jamais dire jamais », dit-il. « Uncharted est une franchise que nous aimons, tout le studio l’adore, et bien sûr Kurt et moi. C’est un monde que nous voulons voir davantage. »

Uncharted : Legacy of Thieves Collection est désormais disponible sur PS5.

