Evil Dead: The Game est reporté à mai

Cela va être une année passionnante pour les fans d’horreur, et l’une des premières sorties attendues au début de 2022 était Evil Dead : The Game, basé sur la populaire série de films. Prévu pour février prochain, il a finalement été repoussé à mai, comme l’a annoncé Saber Interactive, le studio en charge.

Ce retard donnera à Saber le temps qu’il faut pour faire « un jeu digne de la franchise » et « merveilleux comme l’enfer », selon leur compte Twitter officiel.

Salut les fans d’Evil Dead ! Lorsque nous avons décidé de créer un tout nouveau jeu digne de la franchise Evil Dead, nous savions qu’il devait être super groovy. Afin d’offrir la meilleure expérience possible, Evil Dead: The Game arrive maintenant le 13 mai 2022. pic.twitter.com/BfuaOdcFVT — EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) 28 janvier 2022

Il est temps de le peaufiner et moins de concurrence

« Cela donne à notre équipe le temps de bien faire les choses, de sorte que votre fusil de chasse sera poli, entièrement chargé et prêt à déchirer Deadites le vendredi 13 mai », ont-ils expliqué. Alors qu’ils remercient les fans pour leur patience et leur compréhension, de Saber Interactive ils promettent qu’ils ne tarderont pas à donner des nouvelles, et en fait, leur intention est de sortir une nouvelle bande-annonce au cours du mois de février.

Le fait est que ce nouveau retard -ce n’est pas la première fois qu’Evil Dead: The Game est retardé- est le plus approprié, car il va à une date loin des sorties majeures des mois de février et mars, comme Horizon : Forbidden West, Elden Ring, Triangle Strategy ou Gran Turismo 7, par exemple. De cette façon, ce multijoueur coopératif aura une chance de se démarquer dans un mois qui, pour le moment, n’est pas si chargé de nouveaux jeux importants.

Enfin, Evil Dead : The Game arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC le 13 mai.