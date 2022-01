Elden Ring propose des scénarios dans un nouveau gameplay

Elden Ring devrait débarquer sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One le 25 février. Comme d’habitude ces dernières semaines, l’ambitieux RPG d’action en monde ouvert développé par les créateurs de Dark Souls, Bloodborne et Sekiro : Shadows Die Twice continue d’offrir des détails qui ne font que relever le niveau d’attente des utilisateurs qui l’attendent. Et cette fois, c’est le média Game Informer qui a partagé un gameplay nouveau et spectaculaire.

Ci-dessous, nous vous laissons la vidéo complète, qui dure 4 minutes et dans laquelle vous pourrez apprécier de nombreux détails d’un environnement que nous ne connaissions pas : le château de Morne, une construction imposante dans laquelle les secrets ne manquent pas, les menaces qui l’habitent et ce qui vise à maintenir la lignée de From Software en ce qui concerne le level design. De plus, dans le gameplay, vous pouvez vérifier certaines des possibilités que nous aurons face à chaque situation.

25 février, le jour où nous voyagerons vers les Terres du Milieu

Moins d’un mois nous sépare d’une des sorties les plus importantes de ces dernières années. From Software, le studio dirigé par Hidetaka Miyazaki, tentera de nous surprendre en combinant la mécanique caractéristique de Dark Souls avec la possibilité d’explorer un immense monde ouvert plein de secrets, de créatures et de personnages à trouver. Pas plus tard qu’hier nous vous proposions un article centré sur la figure de George RR Martin et son rôle dans le développement du titre, selon les propos de Hidetaka Miyazaki dans une interview au magazine EDGE.

Elden Ring arrivera le 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Le jeu est déjà OR et il n’y aura pas de retard.

source | Informateur de jeu