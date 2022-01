Ed Boon (Mortal Kombat) intronisé au Temple de la renommée de l’Académie des arts et des sciences interactifs

Le grand succès de Mortal Kombat 11 n’est que la pointe de l’iceberg d’une carrière extraordinairement porifique, mais aussi longue, comme celle d’Ed Boon, co-créateur, avec John Tobias, de la franchise. Pour cette raison, l’Academy of Interactive Arts and Sciences reconnaîtra le mérite de Boon en l’intronisant au Hall of Fame lors de la cérémonie des DICE Awards qui aura lieu le 24 février à Las Vegas.

« Nous sommes ravis d’introniser Ed Boon dans notre Temple de la renommée », a déclaré la présidente de l’Académie, Meggan Scavio, dans un communiqué de presse. « De ses premiers travaux sur les flippers à ses réalisations monumentales en tant que l’un des créateurs de Mortal Kombat, le dévouement et la persévérance d’Ed pour la création de jeux et l’art ont laissé un héritage incroyable aux fans et aux développeurs. »

Matt Booty de Xbox Game Studios présentera Boon, alors qu’ils se sont rencontrés le premier jour de travail de Booty au studio Midway, aujourd’hui disparu. « Ed représente ce qu’il y a de mieux chez un concepteur de jeux : de bonnes idées, un grand sens de l’humour, des idées claires et la capacité de rassembler les gens en équipe », a déclaré Booty. « Non seulement il a créé un grand nombre de jeux à succès, mais il a également soutenu d’innombrables personnes dans leur parcours dans l’industrie du jeu vidéo. »

Boon, avec d’autres grands illustres

« Le Hall of Fame est réservé aux créateurs de jeux vidéo qui ont joué un rôle crucial dans le développement de jeux très influents et ont aidé un genre à progresser », ont-ils déclaré depuis l’Académie. « Ces personnes ont fait preuve d’un haut niveau de créativité et d’innovation, résultant en un produit important qui a eu une influence sur une échelle en pleine expansion. » Ainsi, à partir du 24 février, Boon rejoindra d’autres personnalités illustres telles que Bonnie Ross (fondatrice de 343 Industries), Todd Howard (Bethesda), Hideo Kojima ou les frères Hauser (fondateurs de Rockstar), entre autres.

Source : Informateur de jeu