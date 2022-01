Joe Danger: Hello Games publie un remaster iOS après avoir reçu une carte de fan

Joe Danger est un jeu vidéo de conduite décontracté, connu pour son sens de l’humour et ses tests fous, qui est arrivé sur PS3 en 2010 – plus tard, il a également atterri sur PC -. Le titre, qui a également reçu une version pour les appareils iOS, a été retiré en 2017 en raison de l’abandon du support suite au passage de la version 11 à 12 du système d’exploitation Apple. A la surprise de beaucoup, le jeu vient d’être mis à jour pour proposer une nouvelle version remasterisée, et la raison pour laquelle Sean Murray, leader de Hello Games (No Man’s Sky) a décidé de franchir ce pas réside dans la carte émouvante que le père de un garçon autiste a décidé de l’envoyer récemment.

Le geste de Sean Murray

Le créatif, qui travaille sans relâche sur No Man’s Sky depuis des années, a publié la carte que le père de Jack, un garçon de 8 ans atteint d’autisme, lui a envoyée expliquant l’importance du titre pour son fils. Parce que, en plus d’être l’un des premiers titres pour lui, cela l’a également aidé lorsqu’il s’agissait d’interagir avec d’autres utilisateurs. L’auteur de la carte, dont le nom n’a pas été révélé, a demandé à Murray de travailler sur une mise à jour qui redonnerait vie à Joe Danger, selon les indications de l’App Store, assurant qu’une version différente ne fonctionnerait pas, puisque les personnes qui souffrent de ce problème « ont des difficultés » face aux changements.

Enfin, on peut se réjouir que l’histoire ait eu une fin heureuse : Sean Murray, dans un geste digne de tous les éloges, a travaillé en coulisses pour réparer le jeu et le rendre à nouveau disponible. Après cela, il a partagé sur Twitter l’émotion qu’il a ressentie ces derniers jours : « Nous avons reçu un e-mail qui nous a brisé le cœur et nous a donné envie d’arranger les choses », raconte-t-il.

Joe Danger est disponible dans une nouvelle version remasterisée pour les appareils iOS. En France, le titre est au prix de 1,99 euros.

source | Sean Murray (Bonjour les jeux)