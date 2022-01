Elden Ring le confirme : il aura plusieurs fins

Elden Ring, l’aventure de jeu de rôle d’action en monde ouvert tant attendue développée par les créateurs de Dark Souls, débarquera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 25 février. Moins d’un mois nous sépare de l’une des sorties les plus attendues de ces dernières années et son directeur -et président de From Software-, Hidetaka Miyazaki, continue d’offrir des détails sur ce qui nous attend lors de notre voyage à travers les Terres du Milieu. À cette occasion, il a été confirmé que le titre comportera l’un des éléments les plus importants que nous ayons vus dans d’autres œuvres du studio : les fins multiples.

Dans une interview publiée par le blog officiel PlayStation, le créatif japonais a été bref, mais très énergique pour le confirmer : « oui, les fins multiples et le New Game Plus seront intacts dans Elden Ring », explique-t-il en référence au importance de ces deux aspects dans des jeux comme Dark Souls, Bloodborne ou Sekiro : Shadows Die Twice. Comme il est évident, aucun détail n’a été partagé sur la façon d’accéder à chaque fin.

Dernières nouvelles d’Elden Ring

Dans le flux constant d’informations partagées par From Software, il y a une section qui se démarque particulièrement : la difficulté du titre. À partir de l’étude, ils ont voulu qu’il soit clair qu’ils n’ont pas intentionnellement essayé de réduire la difficulté ; au lieu de cela, ils ont choisi d’offrir au joueur différentes façons d’aborder chaque situation afin de concevoir une expérience flexible. Sans aller plus loin, Miyazaki estime que « plus de joueurs finiront cette fois ».

De plus, le mode coopératif nous permettra de combattre en compagnie d’autres utilisateurs, une facette du titre désormais plus accessible que d’habitude grâce à la réduction des étapes à suivre pour se connecter avec des alliés : « nous espérons que les joueurs adopteront le l’idée de recevoir de l’aide des autres », dit-il.

Elden Ring sera mis en vente le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

source | Hidetaka Miyazaki; via le blog PlayStation