Cristiano Ronaldo, Benzema et Alaba se joignent à la célébration TOTY dans FIFA 22

FIFA 22 boucle la boucle de l’équipe de l’année avec la sélection du 12e joueur et des mentions honorables. Ceux qui n’ont pas pu entrer dans le onze de départ recevront un objet spécial qui améliore leurs statistiques de base, mais pas aussi élevées que les gagnants. Tous sont désormais disponibles dans Ultimate Team via l’ouverture de packs et pendant le marché des transferts. Ensuite, nous vous laissons avec la liste complète.

Mentions honorables FIFA 22 FUT : liste complète

AD : Salah, 94 ans, Liverpool

DS : Benzema, 92 ans, Real Madrid

ST : Haaland, 92 ans, Borussia Dortmund

MOC : Bruno Fernandes, 92 ans, Manchester United

CM : Goretzka, 90 ans, Bayern Munich

CT : Rudiger, 90 ans, Chelsea

CT : Alaba, 89 ans, Real Madrid

MOC : Foden, 89 ans, Manchester City

DC : Chiesa, 89 ans, Piemonte Calcio

IE : Insigne, 89 ans, Naples

PT : Mendy, 89 ans, Chelsea

CT : Koundé, 88 ans, FC Séville

CT : Bonucci, 87 ans, Piemonte Calcio

ST : David, 87 ans, Lille

RHP : Walker, 87 ans, Manchester City

Parmi les sélectionnés on retrouve les premiers (et seuls) représentants de LaLiga Santander : Benzema, Alaba et Koundé. Quelques faits amusants : Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les clubs avec le plus de joueurs avec cinq au total. Parmi les plus puissants d’Europe figurent Séville, Lille et Naples, tous trois avec un seul footballeur.

En revanche, Cristiano Ronaldo a été choisi par vote populaire comme joueur numéro 12. Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, votre article aura la même valeur que celui de l’équipe de départ. Vos statistiques recevront un coup de pouce significatif au-dessus de toutes les autres mentions honorables. Sous ce paragraphe, vous pouvez lire leurs statistiques.

Cristiano Ronaldo joueur numéro 12 : statistiques complètes

Allure : 93

Tir : 98

Passe : 88

Dribble : 95

Défense : 39

Physique : 92

Note globale : 97

Poste : CC

Club : Manchester United

Source : communiqué de presse (PlayStation)