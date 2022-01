Dying Light 2 décrit sa feuille de route post-lancement; ils promettent au moins 5 ans de support

Dying Light 2 : Stay Human trace sa feuille de route étendue. Techland prépare une multitude de forfaits qui élargiront l’expérience de base, à la fois payante et gratuite. De plus, bénéficiez de « plus de 5 ans d’assistance » en suivant la trace de la livraison d’origine. Rappelons que son lancement est prévu le 4 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Dying Light 2 : premier contenu additionnel

Février | Packs gratuits inspirés des factions

mars | Ensemble de défis 1

avril | Série d’événements – Infectés mutés

Mai | Ensemble de défis 2

juin | DLC de la première histoire

Sur les cinq contenus publiés, seul le dernier est payant, ce qui ajoute un nouvel arc narratif. À partir de ce moment, le contenu est flouté sans date précise. L’étude vise à ajouter « de nouvelles armes, des ennemis, des histoires, des événements et bien plus encore ». Nous pouvons également nous attendre à deux autres DLC qui ajoutent de l’histoire.

« Tout commence par le lancement, mais ce n’est que le début », commence Techland dans un court tweet. « Nous prévoyons de continuer à améliorer le jeu avec des DLC, des défis, des histoires, des événements et plus encore pendant au moins 5 ans minimum. Rassurez-vous, vous ne vous ennuierez pas. »

Le premier Dying Light a continué à recevoir du contenu même jusqu’à cette année. Hellraid, par exemple, était l’un des gros ajouts après la sortie de l’extension The Next. Cette partie jouable nous a plongés dans des donjons médiévaux dans le cadre d’un projet que le studio lui-même a annulé et réutilisé pour son populaire jeu de survie. Il a été publié en 2020, cinq ans après la sortie du jeu.

