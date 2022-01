Elden Ring sera-t-il plus facile ? Votre directeur se mouille : "plus de joueurs le finiront"

L’éternel débat sur la difficulté éclabousse à nouveau Elden Ring. Hidetaka Miyazaki, directeur du projet, a été mouillé sur cette question. Le créateur partage ce qu’a été le processus de création en ce sens et quelle a été la philosophie qui prévaut dans chacun des projets sous son mandat.

Elden Ring : nouveau label From Software

« C’est une discussion valable. J’ai l’impression que notre approche dans ces jeux, pas seulement Elden Ring, est de les concevoir pour encourager les joueurs à surmonter l’adversité. Nous n’essayons pas de forcer une difficulté ou de rendre les choses difficiles simplement parce qu’elles le sont. Nous voulons qu’ils utilisent leur intelligence, étudient le jeu, mémorisent ce qui se passe et apprennent de leurs erreurs », explique Miyazaki.

En ce qui concerne la difficulté, il assure qu’ils n’ont jamais voulu que le jeu ressemble à « une punition injuste », et que lors de la conception de la boucle jouable, ils cherchent toujours à « rendre agréable en soi de surmonter les défis du cycle de répétition ».

« Avec Elden Ring, nous n’avons pas intentionnellement essayé de réduire la difficulté, mais je pense que plus de joueurs le finiront cette fois », souligne le réalisateur. Pour cela, Miyazaki estime qu’une série de circonstances sont essentielles : « Le niveau de liberté pour progresser à travers le monde ou revenir à un défi plus tard sont des éléments qui, selon moi, aideront les joueurs afin qu’ils puissent progresser à un rythme plus lent. De plus, il n’est pas entièrement axé sur l’action. Le joueur a maintenant plus de choix dans son approche, par exemple, des boss des landes et comment utiliser la furtivité dans diverses situations. »

Parmi les changements d’élévation dans la structure, nous trouvons le multijoueur, plein d’obstacles et de circonstances particulières jusqu’à présent. Dans Elden Ring, ils ont « réduit le nombre d’étapes à franchir pour en profiter en multijoueur ». « Nous espérons que les joueurs adhèrent à l’idée de recevoir de l’aide des autres », conclut-il.

Rappelons qu’Elden Ring sera commercialisé le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : PlayStationBlog