Elden Ring : son directeur met en lumière les défis qu’ils ont surmontés au cours du développement

From Software finalise les préparatifs du débarquement de son nouveau jeu vidéo. Elden Ring, édité par Bandai Namco, est un jeu de rôle d’action en monde ouvert dans le plus pur style Hidetaka Miyazaki. Et c’est justement le réalisateur du titre qui répond aux questions dans une interview publiée sur le blog officiel PlayStation. La création fait le point sur l’apprentissage au cours du développement et indique que l’ajustement de tous les éléments jouables dans le monde est l’un des défis les plus notables.

Les défis Elden Ring (pour les développeurs)

« Il y a eu deux grands défis auxquels nous avons été confrontés dans le développement d’Elden Ring », récapitule-t-il dans l’interview. « D’abord, il augmentait le niveau de liberté plus que dans nos jeux précédents. Le monde est vaste et ouvert, ils ont donc dû relever le défi de conserver leur style de jeu habituel, mais en offrant « un sentiment renouvelé » d’ouverture.

Ils devaient donc équilibrer l’exploration, les combats de boss, la progression des utilisateurs et les événements eux-mêmes au sein de la carte. « Essayer d’élargir la liberté des joueurs en équilibrant tout était un défi de taille. « Mais nous avons appris beaucoup de leçons en essayant d’y parvenir. »

Le deuxième test auquel ils ont été confrontés concerne le rythme et la progression des joueurs dans un monde ouvert. « Nous avons essayé d’équilibrer le rythme de l’utilisateur lorsqu’il explore cette vaste carte ouverte et comment cela influence la liberté et la progression qu’elle offre. Nous avons donc également appris des leçons précieuses lorsque nous avons fait ce genre d’ajustements.

Elden Ring prépare son lancement pour le 25 février sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. L’histoire principale durera environ 30 heures, même si cela dépendra en grande partie de l’habileté du joueur aux commandes. Cependant, le jeu cache de nombreux secrets, ils ont donc ajouté un mode New Game +.

source | PlayStationBlog