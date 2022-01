Hitman 3 répond aux plaintes de lancement de Steam avec du contenu gratuit

L’arrivée de Hitman 3 sur Steam a déclenché le phénomène de review bombing et de critiques. Certaines décisions d’IO-Interactive n’ont pas été bien accueillies par la communauté des joueurs, qui s’est non seulement plainte du prix des packs, mais a également souligné d’autres problèmes supplémentaires. L’étude a répondu aux protestations et a chanté le mea culpa, mais en plus des excuses, elle a révélé qu’elle indemniserait les joueurs.

« Le lancement de Hitman 3 sur Steam ne s’est pas déroulé comme prévu. Nous étions ravis de sortir le jeu sur Steam avec du nouveau contenu, et nous savions que le niveau d’anticipation et d’excitation des joueurs était élevé, d’autant plus que le titre était exclusif depuis un an sur Epic. En fin de compte, nous n’avons pas répondu à nos propres attentes lors de la sortie, nous n’aimons donc pas que notre communauté Steam ait commencé le voyage Hitman 3 de cette façon », déclarent-ils dans le communiqué.

Quelles sont les indemnisations ?

Ceux qui ont acheté Hitman 3 ou toute personne qui l’a acheté d’ici le 19 février se verront garantir une mise à jour gratuite :

Les acheteurs de l’édition standard de Hitman 3 recevront une mise à niveau vers l’édition de luxe.

Les acheteurs de l’édition Deluxe ou de la trilogie Hitman recevront une mise à niveau gratuite vers la collection Seven Deadly Sins.

Le processus a commencé le 27 janvier et a commencé à fonctionner automatiquement sur Steam. Pour réclamer la mise à jour gratuite, lancez simplement le jeu.

Hitman 3 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch, bien que cette dernière soit une version cloud. IO Interactive, quant à lui, travaille sur de nouveaux jeux, dont un tout nouvel opus de James Bond 007, qui ne sera basé sur aucun produit cinématographique.

source | IO-Interactif