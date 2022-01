Jeux gratuits et vente ce week-end : For Honor, Star Wars Squadrons et plus

Star Wars: Squadrons | Téléchargement PC - Code Origin

Tous les pilotes au rapport – Planifiez des escarmouches avec votre escadron dans la salle de briefing avant de décoller pour des champs de bataille en constante évolution à travers la galaxie. Participez à des combats aériens multijoueurs intenses en 5 contre 5 ou rejoignez votre escadron pour faire pencher la balance en votre faveur dans des batailles de flotte monumentales. Ensemble, vous représentez l’élite de la galaxie. Maîtrisez des chasseurs légendaires – Prenez les commandes des différentes classes de chasseurs de la Nouvelle République et de l’Empire– dont l’agile A-Wing et le bombardier TIE dévastateur. Modifiez votre vaisseau, répartissez sa puissance entre ses systèmes et détruisez vos adversaires dans des combats spatiaux stratégiques. Vivez votre rêve de pilote Star Wars- Le cockpit vous appartient. Utilisez ses tableaux de bord à votre avantage et, avec une fine coque de métal et de verre entre vous et les dangers de l’espace, ressentez toute l’intensité du combat avec une vue à la première personne. Décollez pour des modes multijoueurs passionnants et un scénario Star Wars solo unique, dans une campagne capitale alors que la Guerre Civile Galactique touche à sa fin. Installez-vous dans le siège du pilote et jouez intégralement à Star Wars: Squadrons en RV. Une mission claire - Star Wars: Squadrons est une expérience entièrement indépendante dès le premier jour, où vous obtiendrez des récompenses en jouant. Progressez dans les classements et débloquez de nouveaux éléments comme des armes, des coques, des moteurs, des boucliers et des objets esthétiques au cours d’une progression claire pour un jeu toujours renouvelé et engageant.