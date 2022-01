Le Pacificateur / Peacemaker (John Cena) dans Fortnite : tout ce que l’on sait

The Peacemaker/Peacemaker, le personnage joué par John Cena à la fois dans The Suicide Squad (2021) et dans sa série éponyme sortie en 2022, pourrait arriver sur Fortnite Battle Royale sous un nouveau skin. Ou, du moins, c’est ainsi que Donald Mustard, directeur créatif d’Epic Games, l’a laissé tomber en plaisantant. On vous dit tout ce qu’on sait sur l’hypothétique skin Peacemaker, mais pas avant de vous rappeler que le chapitre 3 de Fortnite en est actuellement à sa saison 1 :

Peacemaker viendra-t-il sur Fortnite ? Tout ce que nous savons

Une conversation sur Twitter entre l’utilisateur @phreakatron, James Gunn lui-même et Donald Mustard semble suggérer que Peacemaker, le personnage de DC joué par John Cena, pourrait venir à Fortnite Battle Royale. L’échange est le suivant :

Donald Mustard, directeur créatif d’Epic Games, plaisante avec James Gunn (réalisateur de The Suicide Squad et The Peacemaker) sur la possibilité d’ajouter Peacemaker à Fortnite

@phreakatron: Compte tenu de toutes les collaborations dans Fortnite, je suis déçu qu’il n’y ait pas de skin Peacemaker. Combo pacificateur et justicier. Aigle en deltaplane. Ce serait parfait. Fais-le arriver, James Gunn !

James Gunn : C’est à Donald Mustard de décider !

Donald Mustard : D’accord, la plupart d’entre eux pourraient se rendre à Fortnite. Mais je n’ajouterais jamais Ariana Grande ! Ça a l’air trop innocent !

La réponse de Donald Mustard, sur un ton plaisant, fait référence à la scène délirante post-générique du cinquième épisode de la première saison de The Peacemaker, désormais disponible sur HBO Max. De plus, c’est une référence au fait qu’Ariana Grande a non seulement donné un concert à Fortnite, mais qu’elle avait également non pas un, mais deux skins différents.

Ariana Grande est venue à Fortnite dans le passé; Donald Mustard plaisantait à ce sujet

La vérité est que The Peacemaker est techniquement déjà dans Fortnite, mais uniquement sous forme de graffiti. Le graffiti « He’s the Peacemaker » faisait partie de l’ensemble d’éléments de skin Bloodsport, sorti en août 2021. Le personnage Bloodsport a été joué par Idris Elba dans The Suicide Squad (2021).

Le Pacificateur est déjà dans Fortnite… sous forme de graffiti

En tout cas, compte tenu de l’énorme quantité de collaborations qu’il y a dans Fortnite, il ne nous semblerait pas déraisonnable que The Peacemaker finisse par arriver dans le jeu. Pour l’instant il n’y a rien de confirmé, donc si cette collaboration se concrétise, il faudra attendre.

Sources: Gazouillement/James Gunn, Twitter/Donald Moutarde, Fortnite Battle Royale, fait maison